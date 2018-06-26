Отличная замена! Как Хейли Болдуин помогает Джастину Биберу забыть Селену?

Возобновившиеся отношения Джастина Бибера (24) и Хейли Болдуин (21) стремительно развиваются. Впервые они были замечены вместе на отдыхе в Майами, с тех пор и не расстаются. И, кажется, как бы фанаты «Джелены» ни мечтали о воссоединении пары, его уже не случится. Говорят, певец и думать перестал о своей бывшей возлюбленной.

Источник из близкого окружения Джастина сообщил журналистам, что Хейли делает все, чтобы тот не думал о Селене (25). «Джастин почти забыл о Селене. Он абсолютно счастлив и одержим Хейли. Между ними удивительная химия. Ему нравится, насколько преданная, лояльная и доступная она все время. Он уже давно не чувствовал такой заботы», — заявил инсайдер.

Говорят, Биберу нравится, что модель уделяет ему все свободное время, не думая о том, что это может повредить ее карьере. «Джастин, конечно, пытается не думать о Селене, но он знает, что она наблюдает за всем этим со стороны. Но ему все равно, что она думает. Если она ревнует, то это ее проблемы. Сейчас Джастин счастлив и он не собирается менять свое поведение, чтобы угодить своей бывшей», — добавил источник.

Надеемся, отношения Бибера и Болдуин не закончатся так быстро, как в первый раз. Тогда, напомним, певец и модель были вместе всего пару месяцев.

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