Супруги выложили в Сеть секс своих попутчиков в самолете

Супружеская пара стала свидетелями секса на борту самолета, летевшего в Мексику. Сцену супруги сняли на видео и зачем‐то отправили его своей дочери, которая и обнародовала ролик в своем Twitter.

На кадрах видно, что девушка, оседлав своего мужчину, совершает движения, очень похожие на половой акт. При этом одежду снять раскрепощенные влюбленные не решились.

Очевидно, любвеобильная пара посчитала, что секс останется незамеченным, потому что рядом с их местами в хвосте самолета не было соседей. Но они не учили, что соседи были впереди. Правда, кроме них, никто из пассажиров, похоже, не заметил, что произошло.

Ранее сообщалось, что влюбленный москвич решил сделать приятное своей девушке, увеличив свой член. Правда, сделать это он решил в домашних условиях, не прибегая к помощи врачей. Для этого он вогнал в свой детородный орган стеклянные шарики, а потом обколол его вазелином.