Стало известно, как Селена Гомес отреагировала на новый роман Джастина Бибера

В марте Селена Гомес и Джастин Бибер окончательно расстались. Артиста не раз замечали в компании эффектных девушек, а его экс-возлюбленная предпочла одиночество. Поклонники до последнего надеялись, что Селена и Джастин сойдутся, однако этого не произошло. Недавно стало известно, что Бибер нашел новую любовь в лице Хейли Болдуин . Фотографии, на которых парочка целуется, разлетелись по соцсетям и дошли до Селены Гомес. Источник, приближенный к певице, рассказал, как она чувствовала себя после новости о романе своего бывшего возлюбленного.

Селена делала все возможное, чтобы не замечать всего, что пишут о Джастине. Однако друзья рассказали ей про его роман с Хейли. Селена очень скучает по Джастину и постоянно думает о нем. Ей не верится, что его отношения с Хейли будут долговечными.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

И несмотря на свои чувства к артисту, Селена не хочет, чтобы он разбил сердце Хейли, как когда-то ранил ее.

Напомним, что недавно Хейли и Джастин отдохнули вместе в Майями. Влюбленных запечатлели когда они были наедине. Сначала Хейли помогала Джастину вытираться после душа, а затем пара поспешила перекусить. На фотографиях видно, что звезды с особой нежностью и теплотой относятся к друг другу.