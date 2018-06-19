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Стало известно, как Селена Гомес отреагировала на новый роман Джастина Бибера
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Стало известно, как Селена Гомес отреагировала на новый роман Джастина Бибера 

Журнал ОК! 1 час назад
В марте Селена Гомес и Джастин Бибер окончательно расстались. Артиста не раз замечали в компании эффектных девушек, а его экс-возлюбленная предпочла одиночество. Поклонники до последнего надеялись, что Селена и Джастин сойдутся, однако этого не произошло. Недавно стало известно, что Бибер нашел новую любовь в лице Хейли Болдуин. Фотографии, на которых парочка целуется, разлетелись по соцсетям и дошли до Селены Гомес. Источник, приближенный к певице, рассказал, как она чувствовала себя после новости о романе своего бывшего возлюбленного.
Селена делала все возможное, чтобы не замечать всего, что пишут о Джастине. Однако друзья рассказали ей про его роман с Хейли. Селена очень скучает по Джастину и постоянно думает о нем. Ей не верится, что его отношения с Хейли будут долговечными.
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
И несмотря на свои чувства к артисту, Селена не хочет, чтобы он разбил сердце Хейли, как когда-то ранил ее.
Напомним, что недавно Хейли и Джастин отдохнули вместе в Майями. Влюбленных запечатлели когда они были наедине. Сначала Хейли помогала Джастину вытираться после душа, а затем пара поспешила перекусить. На фотографиях видно, что звезды с особой нежностью и теплотой относятся к друг другу.
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Женский форум
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