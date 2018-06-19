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Секс‐куклу с капризным характером представили в Великобритании
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Секс‐куклу с капризным характером представили в Великобритании 

360tv.ru 1 час назад
Изобретатель из Великобритании представил секс‐куклу, которая может отказать своему поклоннику в интимной близости. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на Argumenti.ru.
Благодаря искусственному интеллекту бессердечная красавица анализирует поведение партнера и даже может ответить ему отказом, если мужчина проявит грубость. В зависимости от режима кукла меняет свое поведение. Саманта способна стать женщиной легкого поведения или прикинуться любящей супругой. Обладатель взрослой игрушки вправе решить сам, провести ночь в компании страстной или нежной любовницы.
Мексиканская компания по производству нижнего белья Vicky Form выпустила необычную коллекцию в честь ЧМ‐2018. Она должна повысить интерес женщин к футболу.
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Женский форум
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