Как стать сексуальнее без тренингов по сексу

Современные девушки почти перестали стесняться обсуждать откровенные темы: теперь мы знаем, что получить оргазм не так-то просто, как говорят журналы, легко осваиваем десяток поз, в которых можно получить максимум удовольствия, и не боимся обсуждать гендерное неравенство в оральном сексе.

Что мы упускаем при всех этих исследованиях собственной сексуальности — основной принцип, по которой она вообще работает, а именно модель двойного контроля. Эта идея была сформулирована Эриком Янсеном и Джоном Бэнкрофтом в конце 90-х годов при исследованиях в Институте Кинси — научном учреждении, изучающем человеческую сексуальность. По этой системе можно описать как то, что происходит с нами при возбуждении, так и то, как им управлять. Принцип ее действия будет полезно осознать всем, кто хочет получать как можно больше удовольствия от секса и не прибегать для этого к секс-тренингам. Представь, что все твое тело работает по модели нажатия на педаль газа и тормоза: таким образом твоя сексуальная реакция также зависит от двух составляющих.

Газ

Газ — система сексуального возбуждения, которая получает информацию из того, что происходит вокруг. Твой партнер подходит к тебе ближе, ты улавливаешь его запах, слышишь его голос, который кажется тебе приятным, и мозг отправляет сигнал в гениталии, что пора включать возбуждение. Система работает постоянно, отыскивая сексуальные факторы вокруг, но ты не замечаешь ее работы, пока не наступает само возбуждение.

Тормоз

Система сексуального подавления, наоборот, безостановочно анализирует обстановку, выискивая сигналы, которые можно использовать как повод для подавления возбуждения. Это помогает твоему телу не заводиться в неподходящий момент, например, во время презентации годового отчета или на обеде с родителями. К сожалению, сигналов для торможения может быть гораздо больше, чем для возбуждения. Испортить удовольствие может как стресс, полученный на работе, так и страх незапланированной беременности или что вас услышат соседи, ты не получишь оргазм, он посчитает тебя некрасивой — любой из этих факторов значительно мешает возбуждению расти, а удовольствию приближаться.

Как достичь баланса?

Для того чтобы получать сексуальное удовольствие, имеет смысл сбалансировать обе системы так, чтобы они позволяли ехать дальше. Регулировать можно любую из систем, хоть по отдельности, хоть вместе. Кому-то гораздо важнее снизить факторы стресса, кому-то критичным будет увеличить прелюдию и связанные с ней приятные факторы возбуждения. Для того чтобы определить, насколько сильные стимулы получают оба механизма, ты можешь ответить на простые вопросы:

Можешь ли ты почувствовать сексуальное возбуждение, если обстановка не идеальна?

Незапланированные детали могут уничтожить твое возбуждение?

Действительно ли тебе важно максимально доверять партнеру для того, чтобы возбудиться?

Теряешь ли ты азарт, если волнуешься о том, что не можешь достичь оргазма?

Если ты ответила на все вопросы «да», вполне вероятно, что твоя система подавления возбуждения легко стимулируется внешними негативными факторами.

Можешь ли ты возбудиться от одного запаха человека?

Возбуждает ли тебя наблюдение за партнером, в котором он проявляет свои таланты и навыки?

Возбуждает ли тебя возможность заняться сексом в непривычном месте?

Если ты думаешь о ком-то привлекательном, легко ли ты возбуждаешься?

Заводит ли тебя то, что кто-то испытывает сексуальное желание по отношению к тебе?

Эта часть вопросов позволяет понять, насколько важны для тебя стимулирующие факторы.

Важно понимать, что подобные вопросы сформулированы не для того, чтобы ты вдруг обнаружила, что твой мозг супервосприимчивый или вовсе не принимает никаких стимуляций. Разные люди обладают разной чувствительностью систем возбуждения и подавления — и нет никакой установленной «нормы» для разных систем. Имеет значение только тот факт, что балансируя между этими двумя механизмами, ты можешь получить удовольствие.

Полученные знания о собственной модели сексуальных реакций стоит обязательно применить на практике. Ты не можешь изменить сами механизмы — это то, с чем ты родилась. Но ты можешь изменить, на что эти педали реагируют, например, снять риск беременности или получения ЗППП, используя презервативы, что в свою очередь перестанет подавлять твою сексуальность.

Ты также можешь увеличить факторы, влияющие на возбуждение: поменять обстановку в квартире, изменить отношение к собственному телу или просто выделить в своем графике достаточно времени на то, чтобы побыть с партнером без сексуального контекста.