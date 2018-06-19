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Бывшую жену Олега Дерипаски запечатлели с новым возлюбленным
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Бывшую жену Олега Дерипаски запечатлели с новым возлюбленным 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Олег Дерипаска и Полина Юмашева поженились в 2001 году. Полна подарила супругу двоих детей. Их брак казался идеальным, однако их брак все же не так давно распался.
Напомним, что не так давно имя бывшего супруга Полины Олега Лерипаски было связано с крупным скандалом — стало известно, что олигарх проводил время на яхте с эскорт-моделью Настей Рыбкой, которая позже публично рассказала о своих близких отношениях с Олегом. Что касается 38-летней Полины, то ее личная жизнь была покрыта тайной до последнего времени, но явно сложилась лучше, чем у олигарха.
Юмашевой неоднократно приписывали романы с разными деятелями бизнеса, в том числе и с гендиректором группы компаний Михаила Прохорова ОНЭКСИМ — Дмитрием Разумовым, однако слухи так и не подтвердились.
На днях журналисты заметили Полину в компании бизнесмена Андрея Городилова, который является ближайшим партнером Романа Абрамовича. Полина и Алексей появились вместе на свадьбе дочери олигарха Александра Чигиринского и не скрывали свои чувства, сообщает Super.ru.
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