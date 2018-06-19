Недолго страдали: знаменитые мужчины, которые быстро утешились после развода

Ольга Бузова , Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко Брак футболиста с гимнасткой Оксаной Тарасовой распался из-за телеведущей Ольги Бузовой: знаменитости познакомились весной 2011 года, уже через три месяца Дмитрий развелся с первой женой. Семейная жизнь с Ольгой тоже была недолгой. 30 декабря 2016 года они развелись. Тут бы мужчине взять перерыв, поплакать из-за расставания, заняться карьерой. А он взял и поехал встречать Новый год в компании модели Анастасии Костенко. Сейчас у пары есть все — и скоро на свет появится их общий ребенок.

Деми Мур , Эштон Кутчер, Мила Кунис Деми Мур познакомилась с начинающим актером Эштоном Кутчером, когда ей было слегка за 40, а ему 25. Он признавался ей и прессе, что был влюблен в актрису с 12 лет, когда впервые увидел ее в фильме «Привидение». У пары ушли годы, чтобы доказать прессе, что их брак не пиар-ход, а настоящие чувства. Они выкладывали в Сеть фото в постели и слали друг другу через «Твиттер» вопросы и признания. Но после восьми лет знакомства и шести лет брака, в сентябре 2011 года, Эштон отправился в ночной клуб с моделью Сарой Лил вместо того, чтобы праздновать шестую годовщину брака. Развод состоялся спустя два года, хотя уже в начале 2012-го стало известно, что актер встречается с Милой Кунис. В 2014 году актеры поженились, а в 2016-м у них родился сын.

Дженнифер Лопес , Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер У красавчика Бена Аффлека был сложный и страстный роман с Дженнифер Лопес. Актеры объявляли о помолвке и расставались, вновь сходились, публично проявляли друг к другу чувства, громко скандалили. В общем, весь мир с азартом наблюдал за этой историей, которую позже певица назвала главной любовью своей жизни. Звезды расстались в январе 2004 года, а уже летом Бен закрутил роман с другой Дженнифер — Гарнер, а потом и женился на ней. Умение быстро зализывать раны пригодилось Аффлеку и тогда, когда они с Гарнер решили развестись через 10 лет семейной жизни. Еще не получив на руки все бумаги, он крутил роман с няней, которая занималась с его детьми. А после оформления развода в 2017 году Бен завязал отношения с продюсером Линдси Шукус

Райан Рейнольдс : страдал 1 год Скарлетт Йоханссон , Райан Рейнольдс, Блейк Лавли Он не раз удостаивался титула «самый сексуальный мужчина Голливуда», видимо, не напрасно. У него горячий темперамент, если после расставания с невестой Аланис Мориссет в 2007 году в мае 2008 года он объявил о помолвке со Скарлетт Йоханссон. Их брак продержался всего два года и распался то ли из-за измен, то ли из-за ревности к успеху. И тут Райану опять пригодилась привычка жениться. Еще до официального оформления развода в 2010 году он познакомился на съемках с Блейк Лайвли, а уже в 2012-м на ней женился.

Дженнифер Энистон , Бред Питт, Анджелина Джоли Эту историю знают все. Жили-были счастливые Брэд Питт и Дженнифер Энистон — и даже могли бы умереть в один день. Актеры познакомились в 1998 году, поженились в 2000-м, а в январе 2005-го объявили о разводе. Брэд и Анджелина долго не комментировали их роман, пока в 2006 году Джоли не объявила, что беременна от Питта. На деле отношения актеров завязались на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. В 2012-м пара поженилась, в 2016-м объявила о разводе, с тех пор не умолкают слухи и не исчезают фанатские надежды, что Питт и Энистон снова вместе.

Матильда, Сергей Шнуров Главный хулиган отечественной эстрады Сергей Шнуров был женат трижды. О разводе с Матильдой, с которой он прожил восемь лет, стало известно 25 мая. Музыкант написал об этом решении в Instagram, а днем позже Матильда на своей странице просила поклонников о снисходительности к бывшему супругу: «И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый». Сергей несколько дней честно пытался сохранить амплуа «нежного и ранимого»: писал грустные стихи о расставании. Например, «Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит» или «Но я по тебе скучаю. Думаю… о тебе думаю». А еще в интервью Сергею Минаеву Шнур намекнул, что Матильда сама ушла от него: «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз». В общем, многим женщинам, наверное, хотелось бы пожалеть и приголубить бедного Сережу. Ведь какая мечта сбылась: все могли увидеть, что плохой парень в душе добрый, умеет любить и страдать по-настоящему. Но уже 31 мая Шнур опубликовал стихи, которыми разрушил все обаяние страдальца: «Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым — предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Всё возьми — я всё отдам!

И бросал свою я тушку

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом всё тише-тише…

Глядь — и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

И простонет: как ….

Тут и бабке не ходи,

Женщин много —