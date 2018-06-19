Недолго страдали: знаменитые мужчины, которые быстро утешились после развода 

Дмитрий Тарасов: страдал 1 день
Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко Брак футболиста с гимнасткой Оксаной Тарасовой распался из-за телеведущей Ольги Бузовой: знаменитости познакомились весной 2011 года, уже через три месяца Дмитрий развелся с первой женой. Семейная жизнь с Ольгой тоже была недолгой. 30 декабря 2016 года они развелись. Тут бы мужчине взять перерыв, поплакать из-за расставания, заняться карьерой. А он взял и поехал встречать Новый год в компании модели Анастасии Костенко. Сейчас у пары есть все — и скоро на свет появится их общий ребенок.
Эштон Кутчер: страдал 0 дней
Деми Мур, Эштон Кутчер, Мила Кунис Деми Мур познакомилась с начинающим актером Эштоном Кутчером, когда ей было слегка за 40, а ему 25. Он признавался ей и прессе, что был влюблен в актрису с 12 лет, когда впервые увидел ее в фильме «Привидение». У пары ушли годы, чтобы доказать прессе, что их брак не пиар-ход, а настоящие чувства. Они выкладывали в Сеть фото в постели и слали друг другу через «Твиттер» вопросы и признания. Но после восьми лет знакомства и шести лет брака, в сентябре 2011 года, Эштон отправился в ночной клуб с моделью Сарой Лил вместо того, чтобы праздновать шестую годовщину брака. Развод состоялся спустя два года, хотя уже в начале 2012-го стало известно, что актер встречается с Милой Кунис. В 2014 году актеры поженились, а в 2016-м у них родился сын.
Бен Аффлек: страдал 5 месяцев
Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер У красавчика Бена Аффлека был сложный и страстный роман с Дженнифер Лопес. Актеры объявляли о помолвке и расставались, вновь сходились, публично проявляли друг к другу чувства, громко скандалили. В общем, весь мир с азартом наблюдал за этой историей, которую позже певица назвала главной любовью своей жизни. Звезды расстались в январе 2004 года, а уже летом Бен закрутил роман с другой Дженнифер — Гарнер, а потом и женился на ней. Умение быстро зализывать раны пригодилось Аффлеку и тогда, когда они с Гарнер решили развестись через 10 лет семейной жизни. Еще не получив на руки все бумаги, он крутил роман с няней, которая занималась с его детьми. А после оформления развода в 2017 году Бен завязал отношения с продюсером Линдси Шукус.
Том Круз: страдал 11 месяцев
Мими Роджерс, Том Круз, Николь Кидман В послужном списке Тома Круза множество романов (среди его пассий числились Шер, Пенелопа Крус, София Вергара). Три его увлечения привели к браку. Первой женой стала актриса Мими Роджерс. Она была успешнее Тома, но буквально через год после свадьбы карьера Круза взлетела вверх. На съемках фильма «Дни грома» актер встретил новую любовь, тогда еще мало кому известную австралийку Кидман. С Мими он развелся 4 февраля 1990 года, а на Николь женился 24 декабря того же года. Брак продержался почти 10 лет. Позже Том создал семью с Кэти Холмс, а причиной развода с ней стало наследие, оставшееся от первой жены, — сайентологическая вера актера.
Райан Рейнольдс: страдал 1 год Скарлетт Йоханссон, Райан Рейнольдс, Блейк Лавли Он не раз удостаивался титула «самый сексуальный мужчина Голливуда», видимо, не напрасно. У него горячий темперамент, если после расставания с невестой Аланис Мориссет в 2007 году в мае 2008 года он объявил о помолвке со Скарлетт Йоханссон. Их брак продержался всего два года и распался то ли из-за измен, то ли из-за ревности к успеху. И тут Райану опять пригодилась привычка жениться. Еще до официального оформления развода в 2010 году он познакомился на съемках с Блейк Лайвли, а уже в 2012-м на ней женился.
Брэд Питт: страдал 0 дней
Дженнифер Энистон, Бред Питт, Анджелина Джоли Эту историю знают все. Жили-были счастливые Брэд Питт и Дженнифер Энистон — и даже могли бы умереть в один день. Актеры познакомились в 1998 году, поженились в 2000-м, а в январе 2005-го объявили о разводе. Брэд и Анджелина долго не комментировали их роман, пока в 2006 году Джоли не объявила, что беременна от Питта. На деле отношения актеров завязались на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. В 2012-м пара поженилась, в 2016-м объявила о разводе, с тех пор не умолкают слухи и не исчезают фанатские надежды, что Питт и Энистон снова вместе.
Сергей Шнуров: страдал 5 дней
Матильда, Сергей Шнуров Главный хулиган отечественной эстрады Сергей Шнуров был женат трижды. О разводе с Матильдой, с которой он прожил восемь лет, стало известно 25 мая. Музыкант написал об этом решении в Instagram, а днем позже Матильда на своей странице просила поклонников о снисходительности к бывшему супругу: «И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый». Сергей несколько дней честно пытался сохранить амплуа «нежного и ранимого»: писал грустные стихи о расставании. Например, «Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может и убит» или «Но я по тебе скучаю. Думаю… о тебе думаю». А еще в интервью Сергею Минаеву Шнур намекнул, что Матильда сама ушла от него: «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз». В общем, многим женщинам, наверное, хотелось бы пожалеть и приголубить бедного Сережу. Ведь какая мечта сбылась: все могли увидеть, что плохой парень в душе добрый, умеет любить и страдать по-настоящему. Но уже 31 мая Шнур опубликовал стихи, которыми разрушил все обаяние страдальца: «Муз бывало, и немало.
Светских, полусветских львиц.
И крутило и ломало.
Ниццы брал я для девиц!
Что семейные мне узы?
Шнур не завязать узлом.
Выпьешь, так вообще все музы.
Трезвым — предложений лом.
Я любил на всю катушку!
Всё возьми — я всё отдам!
И бросал свою я тушку
В ноги очень многих дам.
Муз бывало, и немало,
Но какое дело ваше?
Всех крутило и ломало
Поначалу расставашек.
А потом всё тише-тише…
Глядь — и новая Эрато,
Первой стих в ночи услышит
И простонет: как ….
Тут и бабке не ходи,
Женщин много —
Я один». А 16 июня Шнуров опубликовал в сториз Instagram видео в компании девушек стартовой решетки (grid-girls) на гонке «24 часа Ле-Мана». Это комичное страдание Шнурова высмеял тут же в новой песне рэпер Гнойный (он же Слава КПСС). Предупреждаем, что в тексте песни содержится нецензурная речь.