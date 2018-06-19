Зачем на самом деле мужчины ходят на пляж?

Для того, чтобы загорать и купаться? Или все же любоваться женщинами? На эту тему рассуждает колумнист BeautyHack Алексей Беляков

Хотите знать, для чего мужчины ходят на пляж? Думаете загорать и купаться? Да, это можно, но это дело второе. Главное — рассматривать девушек в купальниках. Вот он уселся в шезлонге, на носу темные очки, будто дремлет. Это он для жены прикинулся дремлющим. На самом деле он глазками — зырк, зырк! Пляж для мужчины — это вообще эротическое приключение.

Ну и давайте совсем честно. Для чего женщины ходят на пляж? Да, загорать они искренне любят. Но для них это и подиум на песке. Они себя демонстрируют.

На пляже мы — мужчины и женщины — раздеваемся до конца, обнажаем всю суть наших отношений. Тут ярмарка секса под жарким солнцем.

А если женщина говорит, что ей по фигу, как она выглядит на пляже — ради бога, ее полное право, но как сексуальный объект она перестает существовать. К тому же я не уверен, что она искренна в своем «пофигизме». Скорее всего, прикидывается беззаботной лишь потому что нет силы воли заняться собой и своими частями тела. Важное уточнение: я говорю о наших женщинах. Мало кто в мире так озабочен своим внешним видом, как наши. Ну еще лихие бразильянки, например. Пока в так называемом цивилизованном мире рулят феминистки и прочие бодипозитивистки, наши разглядывают в зеркало свою задницу и бормочут: «Ну и куда с такой на пляж?».

И они правы. Мы хотим видеть крепкие упругие тела. Ну извините, это не мы такие развратные и тупые, это миллион лет назад заложено в нас эволюцией. Наш взгляд сам цепляется за то, что излучает здоровье и перспективу. Это не хорошо, и не плохо — это так, и ничего не поделать.

Кстати, поэтому иностранцы так радуются нашим женщинам, когда приезжают сюда. Они уже одурели от рыхлого феминизма на своей родине, они счастливы видеть женщин, которые вызывающе сексуальны. Вон сейчас они понаехали на Чемпионат. Думаю, футбол для них — дело третье. Главное — наши красотки.

Но вернемся на пляж. Там все первобытно и честно. Мы глазеем на женщин с хорошими телами, мы рвемся с ними знакомиться (кого еще хотят мужчины я рассказывал здесь). Если жены рядом нет. Тут никакого шанса для хитростей и обмана. Когда вроде красотка с фигурой, а как разденется — ой, нет, лучше выключим свет. Кстати, вопреки нелепому заблуждению, нам не так уж важен размер груди. Важен, но не очень. Кубики на девичьем животе нас тоже не слишком радуют: это уже для конкурса бодибилдерш. Милый плоский живот — и достаточно. Даже пусть не очень плоский. А самое главное — та самая задница. Вот центр притяжения всех мужских взглядов. Кстати, с точки зрения биологии и эволюции для меня это остается загадкой –почему мы так помешаны на упругих круглых ягодицах? Наверное, это просто красиво.

Здесь начнут еще говорить о мейкапе, о шляпках, очках, ленточке в волосах… Это все девичьи забавы, мы на такие пустяки внимания не обращаем. Нам интересно тело и только тело. Купальники? Да, это важно. Но не дизайн, а степень, с которой они обнажают фигуру. И еще нам важен цвет купальника. Лучше всего — красный, черный, белый. Без причуд. Ясные, чистые, проверенные цвета.

И, кстати, о женах. Как-то познакомился на юге с симпатичным общительным мужиком (о мужских страхах на первом свидании читайте тут). Он на пляже вообще не смотрел на девушек. Я даже задумался: может, гей? Но тут появилась его жена в бикини. Я чуть не свалился с шезлонга: у нее было точеное тело плюс ироничная улыбка. Улыбка женщины, которая все знает о своей обнаженной неотразимости. Ясно, почему муж ни на кого не смотрел. Я тут же нацепил темные очки и долго-долго ее украдкой разглядывал. Впрочем, она это, конечно, заметила. И явно была довольна.