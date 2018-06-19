Гуф и Кэти Топурия тайно обручились на отдыхе?

Кэти Топурия и Гуф перестали скрывать свои отношения, тому подтверждение снимок Кэти в инсте, где Алексей нежно обнимает любимую девушку за плечи. Если раньше российские СМИ писали лишь о том, что парочка подогревает слухи о романе, теперь можно с уверенностью сказать: у этих двоих всё всерьез и надолго!

Майли Сайрус и Некоторые поклонники и вовсе предположили в комментариях, что Гуф и Топурия тайно обручились, находясь на каникулах! «Мне кажется или они тайно обручились…» — написала поклонница! Что, кстати, вполне естественно для многих звездных пар! Холзи и, Нюша и Игорь Сивов Крис Хемсворт . Все сыграли тайно свои помолвки на романтических побережьях!

В любом случае, Кэти и Гуф идеально подходят друг-другу! И если будет большая и пышная свадьба, ждем совместный свадебных хит и грандиозного торжества в Москве.