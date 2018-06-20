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СМИ приписывают 43-летнему Леонардо ДиКаприо помолвку с 20-летней подругой
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СМИ приписывают 43-летнему Леонардо ДиКаприо помолвку с 20-летней подругой 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Когда-то все поклонники Джорджа Клуни пристально следили за его романами и делали ставки: женится ли главный холостяк Голливуда? Когда в жизни Клуни появилась Амаль, даже самые большие скептики уверовали в Клуни-семьянина и отстали от него, и теперь под прицелом общественного внимания — 43-летний Леонардо ДиКаприо, чья личная жизнь тоже вызывает массу разговоров.
Лео регулярно меняет одну молодую модель на другую, мало кто задерживается с холостяком надолго, однако западные таблоиды уверены, что с 20-летней Камиллой Морроне, падчерицей Аль Пачино, у актера все по-настоящему серьезно и движется к свадьбе. Инсайдеры сообщают, что, когда на днях Лео, Камилла и ее родители ужинали вместе, эта встреча носила совершенно определенный характер — ДиКаприо делал девушке предложение, прося ее руки у старшего поколения. Конечно, официальных комментариев от представителей Лео нет, и верится в эту помолвку и отношения с трудом, однако в Голливуде, как мы знаем, возможно все.
Фото с той самой встречи Лео, Камиллы и ее семьи:
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