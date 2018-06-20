У Рианны роман с Робертом Паттинсоном

И месяц не прошёл после расставания певицы Рианны с миллиардером Хассаном Джамилем, как у неё уже новый роман. Одно из зарубежных изданий уверяет, что новой пассией певицы стал актёр Роберт Паттинсон . Со звездой «Сумерек» их познакомила общая знакомая Кэти Перри.

«Кэти подумала, что они идеально подойдут друг другу», — пишет издание.

Более того, а Рианны и Роберта уже было два свидание: одно в Нью-Йорке, другое — в Лос-Анджелесе.

Напомним, бывшей возлюбленной актера была певица Талия Барнетт, выступающей под псевдонимом. С ней Паттинсон даже планировал свадьбу, но по неизвестным причинам расторг помолвку. А Рианна тем временем встречалась с миллиардером Хассаном Джамилем. С ним певица рассталась, потому что они якобы устали друг от друга.