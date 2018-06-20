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У Рианны роман с Робертом Паттинсоном
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У Рианны роман с Робертом Паттинсоном 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
И месяц не прошёл после расставания певицы Рианны с миллиардером Хассаном Джамилем, как у неё уже новый роман. Одно из зарубежных изданий уверяет, что новой пассией певицы стал актёр Роберт Паттинсон. Со звездой «Сумерек» их познакомила общая знакомая Кэти Перри.
«Кэти подумала, что они идеально подойдут друг другу», — пишет издание.
Более того, а Рианны и Роберта уже было два свидание: одно в Нью-Йорке, другое — в Лос-Анджелесе.
Напомним, бывшей возлюбленной актера была певица Талия Барнетт, выступающей под псевдонимом. С ней Паттинсон даже планировал свадьбу, но по неизвестным причинам расторг помолвку. А Рианна тем временем встречалась с миллиардером Хассаном Джамилем. С ним певица рассталась, потому что они якобы устали друг от друга.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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