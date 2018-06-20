Что брошенный Шон Мендес думает о романе Джастина и Хейли Болдуин?

Пока одни фанаты умиляются фотографиям счастливых Джастина Бибера Хейли Болдуин , других интересует: а как там Шон Мендес ? Помните, как он появился на ковровой дорожке в паре с Хейли и мило обнимал ее за талию? Тогда у фанатов закрались подозрения, что их кумиры встречаются. Более того, до этого в сеть попадали их совместные фотографии то с мероприятий, то с каникул в доме Мендеса. Как бы то ни было, недавно канадец прокомментировал отношения новой звездной пары:

«Я не знаю, встречаются они или нет», — резко высказался певец о Хейли и Джастине.

Как же все-таки Мендес объяснит их совместное появление с Хейли на? Певец уверяет, что они не больше, чем друзья, а в выходах в свет актриса — настоящий профи, поэтому он и выбрал ее. Фанаты, впрочем, в этом очень сомневаются: каждый второй уверен, что певец переживает из-за романа Бибера и Болдуин, но, как настоящий мужчина, не хочет это показывать.