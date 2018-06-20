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Что брошенный Шон Мендес думает о романе Джастина и Хейли Болдуин?
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Что брошенный Шон Мендес думает о романе Джастина и Хейли Болдуин? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Пока одни фанаты умиляются фотографиям счастливых Джастина Бибера и Хейли Болдуин, других интересует: а как там Шон Мендес? Помните, как он появился на ковровой дорожке в паре с Хейли и мило обнимал ее за талию? Тогда у фанатов закрались подозрения, что их кумиры встречаются. Более того, до этого в сеть попадали их совместные фотографии то с мероприятий, то с каникул в доме Мендеса. Как бы то ни было, недавно канадец прокомментировал отношения новой звездной пары:
«Я не знаю, встречаются они или нет», — резко высказался певец о Хейли и Джастине.
Как же все-таки Мендес объяснит их совместное появление с Хейли на? Певец уверяет, что они не больше, чем друзья, а в выходах в свет актриса — настоящий профи, поэтому он и выбрал ее. Фанаты, впрочем, в этом очень сомневаются: каждый второй уверен, что певец переживает из-за романа Бибера и Болдуин, но, как настоящий мужчина, не хочет это показывать.
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Женский форум
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