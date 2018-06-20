Без комплексов: 8 звездных пар, где жена выше мужа

У многих людей есть комплексы по поводу роста. Некоторым не нравится быть слишком высоким, кому-то не по душе прозвище «метр с кепкой». Ситуация может осложняться, когда в паре жена оказывается выше мужа.

Сегодняшняя именинница Николь Кидман (20 июня актриса отпразднует 51-летие), жена Кита Урбана, выше известного музыканта (пусть и всего на пару сантиметров). В честь высокой красавицы «Летидор» вспоминает звездные пары, которые явно не подвержены стереотипу, что мужчина непременно должен быть выше своей избранницы.

www.epa.eu Позировать на красной дорожке под руку с такой шикарной женщиной, да и к тому же когда она в обуви на шпильке, может позволить только очень уверенный в себе мужчина. Как показала жизнь, несмотря на актерское амплуа героя первый муж оскароносной красавицы таковым не был.

Чтобы в этом убедиться, посмотрите архивные кадры, датированные 1990-2000 годами. На них вы увидите мило улыбающихся фотографам влюбленных Николь Кидман и Тома Круза . Они шикарно одеты, но Круз почти всегда обут в туфли на каблуке чуть выше стандартного, а Кидман блещет либо в лодочках на самой скромной «рюмочке», либо в балетках. А все почему? Потому что рост одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда 170 см, а Николь уже в 13 лет могла похвастаться ростом 175 см!

В интервью журналу VOX Николь ответила на вопрос журналиста, не создавал ли ей внушительный рост проблем в жизни:

Еще как создавал — преимуществ намного меньше, чем проблем, которые мой рост доставляет. Например, во время съемок партнерам приходится надевать специальную обувь с компенсирующими каблуками, чтобы рядом со мной на экране выглядеть нормально. Что касается моей частной жизни, можете представить себе дипломатические проблемы, появлявшиеся всякий раз, когда я выходила на публику с моим бывшим. Эта разница никогда не вызывала у него улыбки, поверьте мне.

К счастью, Николь уже 12 лет счастливо не снимает каблуки, когда выходит в свет под руку со своим мужем Китом Урбаном. И это все при том, что музыкант ниже актрисы на 2 см.

фото Александра Погиба

Не слишком впечатляющий рост не помешал шоумену покорить будущую жену Викторию. Они познакомились 15 лет назад и сразу поняли, что это судьба. В 2007 году пара узаконила свои отношения, в 2010 год на свет появилась их первая дочь Эстела, а в 2012 году — Эллина.

Рост не стал помехой для Галустяна и в карьере. После успеха в КВН Михаил стал звездой Comedy Club и «Наша Russia», начал сниматься в фильмах и сериалах, а также занялся продюсированием собственных кинокартин.

Юмор — отличительная черта Галустяна. Именно это чувство помогает ему сохранять гармонию в семье, быть успешным в работе и жизни.

У меня вообще никогда не возникало комплексов по поводу собственной внешности. Я понимаю, что я смешной, и это меня веселит и радует. В школе я передразнивал тех, кто подкалывал меня, а еще играл смешных персонажей в спектаклях,

— вспоминал шоумен в интервью Woman Hit.

Мало того, Михаил Галустян не скрывает, что именно благодаря росту чувствует привилегированное положение перед остальными.

Я считаю, что у маленьких людей намного больше плюсов. Людям такого роста, как у меня, в определенный промежуток жизни приходится что-то доказывать и другим, и самому себе. Поэтому они и становятся такими экспрессивными и энергичными, как я,

— 11 лет назад уверял Галустян корреспондента «Слободы».

Кстати, насчет энергичности и экспрессивности. Смеем предположить, что эти качества передаются по наследству. Знали ли вы, что старшая дочь Виктории и Михаила обучается цирковому искусству?

www.splashnews.com Карла Бруни — одна из самых известных моделей конца 80-х и начала 90-х. Ее шикарная фигура, невероятная фотогеничность, привлекательный тембр покорили сердца многих влиятельных мужчин, в том числе и бывшего президента Франции Николя Саркози.

Пара познакомилась в 2007 году на дипломатическом приеме у Жака Сигеля. Спустя несколько месяцев возлюбленные поженились, а в 2011 году у Бруни и Саркози родилась дочь Джулия.

В тот период, когда Саркози был президентом Франции, первой леди страны пришлось отказаться от многих своих привычек.

Ей не рекомендовалось выступать на сцене, заниматься модельной карьерой, а также, что немаловажно, носить каблуки.

Николя Саркози ниже модели почти на 10 сантиметров, что, конечно, не оставалось незамеченным поклонниками звездной пары. Поэтому для выходов в свет Карла Бруни выбирала удобные лодочки, дабы не смущать своего влиятельного мужа.

Однако теперь, после того, как Николя Саркози проиграл президентские выборы, Карла ни в чем себе не отказывает и уже не стесняется разницы в росте с мужем.

Хотя что-то нам подсказывает, что эта тема не оставляет в покое политика. А как еще объяснить тот факт, что Саркози до сих пор ревнует Мика Джаггера к Карле Бруни (напомним, у рокера, чей рост 178 см, и модели когда-то был роман)?

www.visualrian.ru Полина Диброва, что характерно для модели, девушка высокая. Кстати, именно на конкурсе красоты Полину заметил ее будущий муж, телеведущий Дмитрий Дибров.

Внешние данные модели покорили мужчину, между ними завязалось знакомство. Пара встречалась несколько лет, а в 2009 году они поженились. Сейчас Полина и Дмитрий Дибровы воспитывают троих сыновей: 8-летнего Александра, 4-летнего Федора и 3-летнего Илью.

Несмотря на разницу в возрасте (Дмитрий старше Полины на 30 лет) и в росте, супруги живут душа в душу.

В интервью журналу Hello! Полина Диброва рассказала, как в их паре возникла любовь:

…Вначале была химия, знаете, когда люди идут друг к другу, как зомби. Не понимают, зачем они это делают, но делают. Сколько бы Дима ни говорил про любовь с первого взгляда, мне кажется, настоящая любовь возникла позднее. Сначала он нырнул в эту химию, в чувства, а когда очнулся, у него уже двое детей. Вот это любовь.

И действительно, какие могут быть разговоры о росте, когда в душе бушуют чувства.

Да и, как наверняка отметили подписчики Полины, ее звездный муж абсолютно не стесняется разницы в росте. Диброва обожает носить обувь на высоком каблуке, а Дмитрий это приветствует.

portal.picture-alliance.com Пении Ланкастер — модель, которая прославилась благодаря участию в кампании марки женского нижнего белья Ultimo. Фигуре знаменитости можно позавидовать: впечатляющий рост, подтянутое тело (одно время Ланкастер даже была тренером по фитнесу и продавала собственные уроки).

Что именно зацепило британского музыканта в фотомодели, точно не известно, но факт остается фактом — в 2007 году после восьми лет отношений влюбленные поженились.

У Рода Стюарта и Пенни Ланкастер двое детей: в 2005 году родился сын Элистер, а в 2011 — сын Эйден (кстати, сам Род Стюарт — отец восьмерых детей).

Несмотря на то, что рост музыканта никак нельзя назвать маленьким, его жена выше на 7 сантиметров, и эта разница бросается в глаза на всех совместных фотографиях пары.

В интервью газете Mirror Пенни Ланкастер рассказала, что секрет прочных отношений — это работа над ними:

Люди часто говорят, что если пара постоянно должна трудиться над отношениями, то это плохой знак, но я думаю, что это ошибочное утверждение. Роб и я любим друг друга, и это основа наших отношений. Но для того, чтобы сохранять искру, нужно много работать над браком.

Так что, сами понимаете, для свадьбы рост никакого значения не имеет.

Starface.ru Экс-КВНщица всегда отличалась от своих коллег по цеху. Дело не в чувстве юмора (у членов Клуба Веселых и Находчивых с ним все в порядке). Дело в росте.

Не исключено, что именно впечатляющий рост сыграл в отношениях Елены Борщевой и ее мужа Валерия Юшкевича одну из главных ролей, ведь Валерий в буквальном смысле разглядел Елену именно на выступлении. В 2005 году пара узаконила свои отношения, спустя два года у них родилась дочь Марта, а в 2015 — Ума.

Высокий рост для многих женщин — причина комплексов. Недавно, например, модель и блогер Маша Миногарова запустила в сети флешмоб #янебаскетболистка, в котором девушки делились историями своих трудностей из-за высокого роста.

Но для Елены Борщевой рост — это не помеха. Ее главное защитное оружие — юмор, о чем она рассказала в интервью «Летидору»:

Подумайте сами, есть ситуации, когда агрессия недопустима. Тогда ты можешь пошутить над человеком и победить оппонента с помощью слов.

Джареда Лето, www.splashnews.com Своей красотой и талантом Диас покорила многих мужчин Голливуда: Джастина Тимберлейка Мэтта Диллона . Однако все романы статной блондинки рано или поздно заканчивались, и до свадьбы дело так и не доходило. По крайней мере, так было до тех пор, пока актриса не встретила музыканта Бенджи Мэддена.

Несколько лет Камерон и Бенджи просто дружили, но потом поняли, что друг без друга не могут, и в 2015 году поженились. Казалось бы, супруги должны смотреться вместе странно: невысокий рокер с татуировками и длинноногая улыбчивая блондинка. Но время показало, что они как те самые разные детальки, которые сложились в пазл.

В своем «Инстаграме» музыкант постоянно выкладывает совместные фотографии с женой.

True Love (Настоящая любовь — перевод с англ.),

— так счастливый муж подписал это фото.

Starface.ru Уже много лет актеры Ольга Сутулова и Евгений Стычкин живут в гармонии и не расстаются (в 2012 году они поженились, а до этого несколько лет влюбленные встречались). У пары много общих интересов: они любят путешествовать по разным странам на машине и отдыхать на даче, оба обожают хорошее кино.

Кстати, многие отмечают, что даже внешне знаменитости похожи. Пожалуй, единственное, что бросается в глаза при взгляде на эту пару — разница в росте (рост Ольги составляет 168 см, а Евгения — 162 см).

Кстати, тема роста всплывает практически в любом интервью с Евгением Стычкиным.

Я был небольшого роста. Был и остаюсь. (Улыбается.) Я не выговаривал огромное количество разнообразных звуков. Вообще, когда меня принимали во ВГИК, мне сказали, что сейчас российскому кинематографу нужны герои. Ну и поэтому я должен пойти на платное обучение,

— вспоминал Стычкин в беседе с Вадимом Верником для «ОК!».

Хотя если учесть тот факт, что актер весьма иронично относится к стереотипу «женщина должна быть ниже мужчины», можно сделать вывод, что ни Евгений, ни Ольга не обращают внимания на эти пресловутые 4 см.

Да и правда, какое значение имеет рост, если люди по-настоящему любят и разделяют интересы друг друга!

Фото: Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!