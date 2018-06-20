Ещё
Пакистанец убил девушку за отказ выйти за него замуж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пакистанец убил девушку за отказ выйти за него замуж 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Пакистане мужчина застрелил девушку за отказ выйти за него замуж. Преступление попало на камеры наружного наблюдения, сообщает The News.
По информации полиции, мужчина по фамилии Абрар работал охранником в автобусной компании. Он сделал предложение работавшей в этой же фирме коллеге — 18-летней по фамилии Мехвиш, однако она отвергла его. Из-за этого мужчина последовал за ней после работы, а затем выстрелил в голову. Она скончалась на месте. Судя по кадрам с камеры, перед выстрелом Абрар схватил ее за руку и успел что-то сказать.
Как пишет издание, охранник пытался скрыться с места преступления, однако другие сотрудники компании задержали его и передали полиции. Сообщается, что девушка была единственным кормильцем в семье после смерти ее отца.
В конце мая в Великобритании к трем с половиной годам заключения приговорили женщину, которая обманом заставила дочь поехать в Пакистан. Там девушку насильно выдали замуж за мужчину вдвое старше. Когда она заявила, что не хочет вступать в брак, женщина избила ее и пригрозила сжечь паспорт.
Согласно пакистанскому законодательству, принудительные браки запрещены в стране. Однако они все же практикуются: часто девочек выдают замуж, чтобы погасить семейный долг.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»5
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях
Седокова о любовном треугольнике с Верником6
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж11
Женские недостатки, от которых мужчины без ума1
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Психология Звёзды
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:46
Волочкова едва прикрылась букетом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение