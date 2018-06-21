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В Карелии мужчина сорвался со скалы и разбился
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В Карелии мужчина сорвался со скалы и разбился 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Губерния Daily», в карельском заповеднике мужчина сорвался со скалы на глазах у беременной жены.
Пара приехала из Кировска. Женщина рассказала, что мужчина наступил на скользкий камень и сорвался. Спасателей рядом не оказалось.
Также женщина рассказала журналистам местного СМИ свою версию произошедшего.
«Информация о том, что мой муж пытался сделать фото и перелез через ограждение — ложь! Он вместе с остальными туристами зашёл на территорию без ограждения, но и без знаков или лент, указывающих на запрет заходить на эту территорию и предостерегающий о том, что это опасно. Он просто поскользнулся на мокром камне и упал в воду», — рассказала женщина.
Супруга погибшего ищет свидетелей произошедшего, она возмущена тем, что руководство заповедника считает её мужа виновником.
Фото: pixabay.com
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