В Карелии мужчина сорвался со скалы и разбился

Как передает «Губерния Daily», в карельском заповеднике мужчина сорвался со скалы на глазах у беременной жены.

Пара приехала из Кировска. Женщина рассказала, что мужчина наступил на скользкий камень и сорвался. Спасателей рядом не оказалось.

Также женщина рассказала журналистам местного СМИ свою версию произошедшего.

«Информация о том, что мой муж пытался сделать фото и перелез через ограждение — ложь! Он вместе с остальными туристами зашёл на территорию без ограждения, но и без знаков или лент, указывающих на запрет заходить на эту территорию и предостерегающий о том, что это опасно. Он просто поскользнулся на мокром камне и упал в воду», — рассказала женщина.

Супруга погибшего ищет свидетелей произошедшего, она возмущена тем, что руководство заповедника считает её мужа виновником.

Фото: pixabay.com