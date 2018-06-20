Жена Уилла Смита омолодила влагалище на 30 лет

Супруга звезды Голливуда Уилла Смита заявила, что имеет «влагалище 16-летней девушки». Подобный подарок есть сделали пластические хирурги, которые провели процедуру омоложения интимной зоны тела. Жене легендарного Уилла Смита актрисе Джаде Пинкетт-Смит уже 46 лет, однако, эта женщина утверждает, что имеет «влагалище 16-летней девушки». Даже после того, как она произвела на свет двух детей — сына Джейдена, которому 19 лет, и дочь Уиллоу, которой 17. Джада Пинкетт-Смит рассказала, что прошла через процедуру по омоложению влагалища в клинике красоты. При этом она обратилась за данной операцией, так как долгое время страдала от проблем с мочевым пузырем. Женщина рассказала, что процедура сразу же избавила ее от этого состояния, но она ещё несколько раз посещала клинику, поскольку почувствовала, что интимная зона ее тела стало удивительно молодой снова.

«У меня действительно были эти проблемы с мочевым пузырем, которые полностью исчезли после трех сеансов, — рассказала актриса. — Но теперь возраст моего влагалища составляет 16 лет — не больше, и я не шучу. Оно снова выглядит, как маленький и прекрасный персик».

Пластические хирурги прокомментировали слова известной актрисы. Они подчеркнули, что многие женщины проходят через эту процедуру из-за сухости влагалища, изменений его внешнего вида, болей во время сексе или стрессового недержания, которое и привело в клинику красоты жену Уилла Смита. Во время процедуры происходит воздействие на влагалище с помощью тепла, что стимулирует обновление клеток. Джада Пинкетт-Смит вообще отличается большой смелостью при обсуждении разного рода интимных вопросов. Не так давно она, к примеру, рассказала, что бабушка научила ей… заниматься мастурбацией, когда самой Джаде было всего 9 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)