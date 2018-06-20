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София Ричи гуляет по Лос-Анджелесу… за руку с девушкой. А Дисик в курсе?
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София Ричи гуляет по Лос-Анджелесу… за руку с девушкой. А Дисик в курсе? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Поклонники Софии Ричи (19) несколько озадачены — несколько часов назад девушку заметили на прогулке в Калифорнии. Она шла за руку… с очень привлекательной девушкой. Инсайдеры, правда, утверждают, что они всего лишь близкие подруги.
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Напомним, только вчера стало известно, что София Ричи и Дисик (35) живут вместе — в доме Скотта в Лос-Анджелесе.
В Сети, кстати, шутят, что интрижка Ричи с девушкой была бы забавной, учитывая, как сам Скотт любит ходить налево.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sofiya-richi-gulyaet-po-los-andzhelesu-za-ruku-s-devushkoj-a-disik-v-kurse/
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