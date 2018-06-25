«Думал, воспитаю молоденькую под себя»

Мужской взгляд: «Думал, воспитаю молоденькую»

Женат 17 лет. Двое замечательных детей — мальчишка 9 лет и девчушка, скоро 5. Разница в возрасте с женой 15 лет. Когда начинались отношения, думал, что все настрою, воспитаю молоденькую под себя, все будет как надо. Сначала действительно все было хорошо — влюбленность, много позитива…

Со временем все стало спокойней, хотя было много различных тревожностей — секс весьма посредственный (редко и не супер), внимания с ее стороны тоже немного. Все списывал на воспитание (семья у нее была многодетная, и примера нежных чувств не наблюдалось) и надеялся, что все изменится и она станет по-другому демонстрировать свои чувства.

Но после рождения первого ребенка все стало еще хуже. Внимание ко мне пропало вовсе, о нежности я стал забывать. Но опять же пытался искать оправдание в постродовом состоянии и т. п. После появления второго ребенка ровным счетом ничего не изменилось, скорее, наоборот. Вспышки немотивированной злости с ее стороны стали обычным явлением, диалог в принципе стал невозможен, поскольку все стало просто: ее мнение — это правильно, мое — нужно оспорить и в результате отвергнуть. Возможно, это было какой-то формой депрессии или еще чем-то, но я честно старался сохранять спокойствие и, начиная какое-либо обсуждение по любому, даже самому простому, вопросу, настраивал себя на максимальную выдержку и терпение.

Но однажды услышал простую до умопомрачения фразу: «Ты не мой мужчина, и я хочу выйти из отношений»… Это было не просто неприятно, это был удар…Нужно отметить, что последние пять лет она не работала, занималась домом и детьми. Мать хорошая, хозяйка тоже. Вот только жены у меня не стало, причем давно…Возникла мысль развестись, а тут еще переезд назрел в другой город — сделали предложение по работе, от которого нельзя было отказываться.

Я уехал, семья осталась, приняли решение продать квартиру здесь и купить на новом месте. Приезжал домой раз в два месяца, дети ждали, жена нет. Как-то случайно подсмотрел ее переписку в «ватсапе» с подружками… Обомлел от ее мнения о наших отношениях… Ее активно подталкивали к поиску отношений на стороне… Хорошо, что у нее с чувством долга все в порядке… Да и те комплексы, что помешали нам построить гармоничную жизнь, здесь сыграли свою роль. В общем, уверен, любовника она не завела.

Но вот парадокс — в моей жизни на новом месте появилась женщина, о которой я мог только мечтать — нежная, страстная, внимательная, искренняя, открытая и, самое главное, готовая пройти со мной весь непростой путь выхода из прошлых отношений, готовая разделить мою боль и открытая к общению с моими детьми. И жена как будто почувствовала это — стала спокойней, внимательней, заботливей…

В глубине души я понимаю, что надеяться на возврат и восстановление, а уж тем более на развитие отношений с женой весьма легкомысленно, но эти изменения в ее поведении очень сильно на меня влияют и не дают на психологическом уровне сделать следующий шаг в новых отношениях. Все знают — ради детей с нелюбимым человеком жить нельзя, и варианты компромисса всегда можно найти, но я сейчас как в западне — осознаю нежизнеспособность прошлого и не могу найти путь в будущее…