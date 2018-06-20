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Бузову пугает новый проект
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Бузову пугает новый проект 

Клео.Ру 18 минут назад
Фото: Клео.Ру
Ольга Бузова недавно обмолвилась о проблемах с голосом, звезда нередко жалуется на переутомление. Но все эти досадные мелочи не мешают девушке готовиться к запуску нового телешоу «Замуж за Бузову». Хотя, как признается Ольга, сейчас ей страшновато.
Совместно с создателями проекта звезда проводит кастинг и по словам девушки, она поражена количество желающих. «Кастинг просто бешеный. Это более тысячи претендентов! Я знаю, что среди участников будут достойные мужчины, которые реально заинтересованы мной как женщиной. Потому что им не нужна моя популярность, мои деньги, они сами крутые… Признаюсь, я уже видела первых претендентов. Они не пустышки. Эти люди меня заинтересовали…», — цитирует Ольгу «7 Дней».
Бузова признает, что после развода она почти полностью посвятила жизнь работе. Но она прекрасно понимает: время идет и чем дольше она остается одна, тем меньше шансов у нее найти подходящего партнера.
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
19 Июн 2018 в 6:35 PDT  Старта проекта звезда ждет с волнением и… с некоторым страхом. «Мне сейчас действительно страшно! В голове крутится вопрос: смогу ли я реально кого-то к себе подпустить? Смогу ли испытать чувства, довериться мужчине, раскрыться? Для меня это самый непредсказуемый эксперимент и самый большой риск. Можно даже сказать, это шоу — самый безумный поступок, который я совершала в своей жизни».
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