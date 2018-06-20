С Джастином Бибером все кончено: Селена Гомес флиртует с итальянцами

Пока Джастин Бибер целуется по углам с Хейли Болдуин , его бывшая подружка Селена Гомес улетела в Рим. Певица гуляет по улицам города, знакомится с местными достопримечательностями и строит глазки горячим итальянцам. Кажется, она больше совсем не переживает по поводу расставания с Бибером.

Ей нравится быть свободной, и сейчас она не интересуется знакомствами. Хотя несколько симпатичных местных ребят ее зацепили. У нее есть время, чтобы прийти в себя после расставания, попробовать что-то новое или просто побыть одной какое-то время, — прокомментировал инсайдер.

Стало известно, как Селена Гомес отреагировала на новый роман Джастина Бибера

Напомним, что в марте Селена Гомес окончательно рассталась с Джастином Бибером. Все свободное время певица стала проводить в компании своих друзей, а ее бывшего возлюбленного то и дело встречали в компании разных девушек. Сейчас Бибер встречается с Хейли Болдуин.