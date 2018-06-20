Ещё
С Джастином Бибером все кончено: Селена Гомес флиртует с итальянцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

С Джастином Бибером все кончено: Селена Гомес флиртует с итальянцами 

Журнал ОК! 3 часа назад
Пока Джастин Бибер целуется по углам с Хейли Болдуин, его бывшая подружка Селена Гомес улетела в Рим. Певица гуляет по улицам города, знакомится с местными достопримечательностями и строит глазки горячим итальянцам. Кажется, она больше совсем не переживает по поводу расставания с Бибером.
Ей нравится быть свободной, и сейчас она не интересуется знакомствами. Хотя несколько симпатичных местных ребят ее зацепили. У нее есть время, чтобы прийти в себя после расставания, попробовать что-то новое или просто побыть одной какое-то время, — прокомментировал инсайдер.
Стало известно, как Селена Гомес отреагировала на новый роман Джастина Бибера
Напомним, что в марте Селена Гомес окончательно рассталась с Джастином Бибером. Все свободное время певица стала проводить в компании своих друзей, а ее бывшего возлюбленного то и дело встречали в компании разных девушек. Сейчас Бибер встречается с Хейли Болдуин.
Журнал ОК!: последние новости
Почему Уилл и Джада Пинкетт Смит никогда не разведутся? Хейли Болдуин и Джастин Бибер страстно целовались на набережной Джош Дюамель сходил на свидание с Эйсой Гонсалес: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клюкина выложила пикантные фото из бани9
«Он меня здоровую положил под нож»11
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Звезды, расставшиеся накануне свадьбы
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж20
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение