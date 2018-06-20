Наболело: «Он меня здоровую положил под нож»

Итак. Я вышла замуж за любимого человека. Я татарка, его мать не приняла меня. Мы прожили три года, детей не было, обследовались, муж оказался бесплодным, сделали операцию, как мне сообщили… у него появились сперматозоиды, для ЭКО, он плакал, умолял его не покидать. Я любила и пошла ради этого на данный вид оплодотворения.

В 2000 году мы обратились в центр в Екатеринбурге, подписали договор о том, что будет оплодотворение спермой мужа, в 2001-м родился ребёнок, чудо, в 2007-м новая попытка, появились двойняшки в 2008-м. Жили чудно, дети. Но в 2015-м муж изменился, начал часто уходить из дому, и выяснилось, что у него из Иркутска появилась женщина Ирина, она ездила в Китай по работе, как и он — мой муж. Она его старше на три года… замужем, дети, внуки, но решила разрушить семью.

Выяснил все это мой старший ребёнок, увидев интимную переписку, встречи… И вот. Я верила, доверяла… а он отказался от меня да ещё и рассказал страшную тайну, что дети не его… Я не могла поверить в это… Я сдала тест на отцовство. Так он меня здоровую положил под нож, гормоны, осеменил непонятно кем? Он предал не только меня, но ради той женщины он предал детей, оставив их без фамилии…

Я хотела покончить жизнь самоубийством… Не смогла…

Есть, как оказалось твари-врачи, которые ради денег совершили обман…

Я бы очень хотела узнать, кто отцы моих детей. Екатеринбург, если прочтёте, вспомните, кто сдавал в 2000 и 2007 году свой материал, боюсь, что кто-то тоже приходил на ЭКО, и у них без спросу взяли материал… Знаю, у отцов вторая группа крови.

Я жила с подонком!