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В чем опасность эмоционального неглекта
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В чем опасность эмоционального неглекта 

Умная 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Эмоциональный неглект (Emotional Neglect) редко обсуждается даже среди профессиональных психологов. Большинство людей о нем даже не подозревает, поскольку в отличие от психологического, физического или же сексуального насилия, эмоциональный неглект сложно выявить и еще сложнее доказать.
Вкратце, эмоциональный неглект можно определить как ситуацию в отношениях, когда одна из сторон не реагирует должным образом на эмоциональные нужды другой стороны. Как правило, это проявляется через:
Игнорирование чувств близкого человека. Например, ребенок пришел из школы заплаканным, а родители, не обращая на него внимания, занимаются своими делами. Или у жены проблемы на работе, она просит о сочувствии и поддержке, а муж пропускает ее просьбы мимо ушей, либо переносит разговор «на потом» в явной надежде, что это «потом» никогда не наступит.
Обесценивание переживаний близкого человека. Примером этому служат знакомые многим фразы: «не придумывай, тебе не больно/страшно/плохо», «не притворяйся, тебе не так плохо», «тебе это не нужно» «на самом деле тебе этого не хочется». Вместе с переживаниями, эмоциями и страхами, таким образом, обесценивается и сама личность жертвы эмоционального неглекта.
Согласно исследованиям, систематический эмоциональный неглект в детско-родительских отношениях не только психологически травмирует детей, но и вызывает у них постоянное состояние стресса, мешающее нормальному развитию мозга.
Однако и в отношениях между взрослыми людьми, эмоциональный неглект очень опасен. Люди — социальные существа, и чувство изоляции и отверженности, которое вызывает эмоциональный неглект, активирует миндалевидное тело нашего мозга, отвечающее за ощущение страха. Жертва эмоционального неглекта чувствует себя беспомощной, потерянной и живет в постоянном стрессе, даже если сама не осознает, от чего это происходит. За ощущение физической и эмоциональной боли в нашем мозге отвечают одни и те же рецепторы. Поэтому, когда человек говорит, что ему «больно от того, что его игнорируют / не понимают», он действительно испытывает боль сродни физической.

Признаки эмоционального неглекта:

Психологи предлагают следующий краткий тест для определения того, присутствует ли в ваших отношениях эмоциональный неглект. В случае если хотя бы часть данных утверждений вам подходит, возможно, следует внимательнее присмотреться к своим отношениям или даже обратиться к профессиональному психологу:
  • В случае возникновения проблемы, вы скорее пойдете искать поддержку у своих друзей или родственников, а не у своего партнера;
  • Несмотря на то, что вы находитесь в отношениях, вас не отпускает чувство одиночества;
  • Ваш партнер игнорирует все ваши попытки обсудить какие-либо проблемы, либо же считает эти проблемы «не существующими»;
  • Вы склонны подавлять или не замечать свои чувства и проблемы под давлением своего партнера;
  • Вам предпочли бы находиться в одиночестве, нежели проводить время со своим партнером;
  • Вы испытываете чувство беспомощности и потерянности в данных отношениях и не можете объяснить, почему.
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