Ещё
Тригубчак: «Через сексуальную энергию я улучшаю здоровье мужчин»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тригубчак: «Через сексуальную энергию я улучшаю здоровье мужчин» 

SPORT24.ru 1 час назад
Участница группы поддержки «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак, самая известная ice-girl в КХЛ, намерена заняться журналистикой и блогерством. Девушка поговорила о своей популярности, о том, как ей удается улучшать здоровье мужчин, и назвала любовь всей своей жизни.
«Я понимаю, что мне нужно развивать еще мои навыки. И в качестве ведущей блога, и в качестве журналистки. А в медийном плане я лидер. По всей Уфе я нахожусь на третьем месте в Instagram. На первых двух находятся биатлонист Антон Бабиков и Салават Фидаи, который вырезает фигуры на грифеле карандаша.
Я самая востребованная девушка Уфы? Давай так скажем. Я еще и скромная (смеется)».
Прокомментировала Тригубчак и провокационные названия рубрик на своей странице в Instagram — «титверг» и «попятница».
«Мне хватает внимания и без «титверга». Просто хотелось придумать что-то новенькое для Instagram, чтобы люди ждали этого дня. А поскольку у меня 80% подписчиков — это мужчины, то, соответственно, я решила: нужно порадовать своих подписчиков, которых я очень люблю. И так родилась рубрика «титверг». Я ведь несу радость людям. Ты же знаешь, что сексуальная энергия увеличивает продолжительность жизни мужчин. Так что я улучшаю нашу демографию и здоровье мужчин. Только положительный эффект!
Что касается моей личной жизни, то в я вообще не люблю рассказывать про это. На то она и личная. Никогда не понимала, когда люди транслируют это в социальных сетях или еще где-то. Мое сердце занято, и я не раз об этом говорила. Она занято «Салаватом Юлаевым», — цитирует Тригубчак.
SPORT24.ru: последние новости
Лопырева поздравила сборную России фотографией с майкой Смолова Женщина-репортер DW в Москве подверглась домогательству фаната в прямом эфире Форвард, чью невесту обвинили в травле и угрозах, обменян из «Оттавы» в «Сан-Хосе»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клюкина выложила пикантные фото из бани9
«Он меня здоровую положил под нож»11
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Звезды, расставшиеся накануне свадьбы
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж19
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение