Тригубчак: «Через сексуальную энергию я улучшаю здоровье мужчин»

Участница группы поддержки «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак, самая известная ice-girl в КХЛ, намерена заняться журналистикой и блогерством. Девушка поговорила о своей популярности, о том, как ей удается улучшать здоровье мужчин, и назвала любовь всей своей жизни.

«Я понимаю, что мне нужно развивать еще мои навыки. И в качестве ведущей блога, и в качестве журналистки. А в медийном плане я лидер. По всей Уфе я нахожусь на третьем месте в Instagram. На первых двух находятся биатлонист Антон Бабиков и Салават Фидаи, который вырезает фигуры на грифеле карандаша.

Я самая востребованная девушка Уфы? Давай так скажем. Я еще и скромная (смеется)».

Прокомментировала Тригубчак и провокационные названия рубрик на своей странице в Instagram — «титверг» и «попятница».

«Мне хватает внимания и без «титверга». Просто хотелось придумать что-то новенькое для Instagram, чтобы люди ждали этого дня. А поскольку у меня 80% подписчиков — это мужчины, то, соответственно, я решила: нужно порадовать своих подписчиков, которых я очень люблю. И так родилась рубрика «титверг». Я ведь несу радость людям. Ты же знаешь, что сексуальная энергия увеличивает продолжительность жизни мужчин. Так что я улучшаю нашу демографию и здоровье мужчин. Только положительный эффект!

Что касается моей личной жизни, то в я вообще не люблю рассказывать про это. На то она и личная. Никогда не понимала, когда люди транслируют это в социальных сетях или еще где-то. Мое сердце занято, и я не раз об этом говорила. Она занято «Салаватом Юлаевым», — цитирует Тригубчак.