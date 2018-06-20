Когда вы для него ничего не значите: 5 признаков

Девушки в моем окружении очень любят тему «он не пишет мне три дня, наверное он…» И дальше следуют гениальные теории, которым позавидовал бы сам Шерлок Холмс . Вместо многоточия появляются варианты заболел, уехал в командировку, занят ремонтом, улетел на Марс, проводит время с детьми от предыдущих отношений и сажает огурцы у мамы в родном Кукуево, где о сотовой связи узнали вчера и далеко не все. Все эти версии, конечно, имеют право на существование, но скорее всего, дел в другом: вы ему не интересны. И, кстати, у этого явления есть и другие признаки.

Он не отвечает на ваши сообщения

Начнем с простого: сколько требуется времени лично вам, чтобы ответить на сообщение? — Несколько секунд, как правило. Если, конечно, вы не собираетесь написать поэму или тщательно обдумать каждое слово в сообщений. В этом случае времени понадобится чуть больше, но не сильно. Да, он может быть занят, ехать за рулем, сидеть в гостях у мамы (в Кукуево), но вряд ли все это занимает целый день, а то и несколько. Давайте будем честны: если он не лежит в больнице, а его смартфон — на дне бассейна, у него нет уважительных причин вам не отвечать. Когда мужчина хочет вам написать, он напишет. Неотвеченное сообщение — это тоже сообщение. И условно его можно перевести как «отстань от меня».

Он не реагирует на важные события в вашей жизни

Например, вы получили новую должность и сообщили об этом на весь честной «Фэйсбук». Вас поздравили все, кроме него. Да, возможно, он не видел (но это маловероятно, если он день и ночь сидит онлайн). И если в случае со статусами в соцсетях все еще можно свалить технические неполадки, то бывают ситуации, когда вам точно известно, что он знает (например, от общих друзей). Но реакции все равно ноль. И снова: дело не в занятости и не в том, что ему нечего сказать — вы просто не входите в список людей, о которых он думает, вот и все.

Он не поздравляет вас с праздниками

Если человек не поздравил меня с днем рождения, я огорчусь. Если человек не поздравил меня с Новым годом, я вычеркну его из списка живых. Забыл? — Камон: новогодние праздники длятся 10 дней, за это время можно сообразить. Это мое личное мнение, у вас оно может быть другим. Но если человек не вспоминает про вас даже по большим праздникам, это очень (очень!) дурной знак.

Он все время меняет планы

Вы не можете встретиться, потому что он все время переносит вашу встречу. То у него любимый хомячок заболел, то на работе завал. А вы все ждете — чисто Хатико. Если парню вы нравитесь, он ищет встречи с вами, а не избегает ее. И он приложит все усилия для того, чтобы скорректировать планы в пользу вашей договоренности.

В общем, если вы заметили все это в поведении своего потенциального возлюбленного, мой вам совет: бегите. Точнее, перестаньте добиваться его внимания и вот этого всего. Не стоит бегать за мужчинами и автобусами: скоро придет новый.