«Мы занялись любовью прямо у банкомата»

По статистике, знакомства и романы на работе до сих пор предпочтительнее, чем, например, поиск партнера в интернете, заигрывания на улице или в баре.

Проведенное на Западе исследование показало, что около 70% опрошенных людей признались, что занимались (или занимаются) сексом с коллегой по работе или крутят служебные романы.

Такие связи могут стать всего лишь забавным развлечением, интрижкой, но способны и перерасти в большую любовь.

Своими невыдуманными историями о сексе на рабочем месте и служебных романах делятся реальные люди.

Родди, 36, руководитель проекта

Я был новичком в сфере недвижимости и только получил работу в Эдинбурге. С первого дня знакомства я приметил одну из коллег. Ее звали Далия, она была прекрасной собеседницей и обладала потрясающими формами. Существовал лишь один минус: у нее был бойфренд. Сама она говорила, что безумно в него влюблена. Поэтому я решил, что у меня нет шансов.

Но однажды мы вместе поехали проверить квартиру, которую собирались показать арендатору. Там, глядя на нее я не сдержался и начал ее целовать. Удивительно, но она ответила тем же. Мои руки блуждали по ее телу, расстегивали юбку, блузку… В итоге, мы занялись любовью прямо на кухне той самой квартиры.

С того дня она начала присылать мне письма с весьма недвусмысленными предложениями. Я все же добился своего!

Кстати, ее бойфренд долго не догадывался о нашей связи, но в итоге правда выплыла наружу, и Далия рассталась с ним.

Грейс, 25 лет, работает в PR, Манчестер

Когда мне было 17 лет, я работала в McDonald's. Там я подружилась с прекрасным парнем по имени Джеймс. Просто дружба, ничего большего, ведь в то время у меня был молодой человек, с которым я, правда, в итоге рассталась.

После расставания Джеймс очень поддержал меня. И однажды наша дружба переросла в нечто большее. Случилось это после одной из вечеринок. Джеймс вызвался проводить меня домой и в машине поцеловал меня. С этого и начался наш роман.

Я хотела сохранить наши отношения в секрете от коллег, чтобы никто не подумал, что за счет них я хочу продвинуться по службе (Джеймс занимал довольно высокую должность). Но Джеймс не хотел делать из нашего романа тайну. И на рождественской вечеринке поцеловал меня при всех. Коллеги были удивлены, многие не верили, что наши отношения надолго, пророчили скорое расставание.

Но в мае прошлого года Джеймс разбудил меня среди ночи, заставил быстро одеться, буквально отнес в машину и, ни слова не говоря, сел за руль. Приехали мы в аэропорт, откуда вылетели в Венецию. Там, в атмосфере романтики, он сделал мне предложение. Конечно, я согласилась!

Гарри, 55, банкир, Лондон

Несколько лет назад мне пришлось заехать в выходные в банк, где я в то время работал, чтобы закончить кое-какие дела. С собой я взял свою подругу. Поскольку дело происходило в субботу, в здании никого не было, кроме строителей, которые производили какие-то ремонтные работы.

Когда я закончил дела и мы спустились вниз, нас обоих вдруг настигла «волна страсти». Мы срывали друг с друга одежду, а затем оказались в комнате с банкоматами, где и занялись сексом.

Правда, мы напрочь забыли в пылу страсти, что эта комната автоматически закрывается, а открыть ее изнутри можно лишь с помощью пластиковой карты…

Мы оказались абсолютно нагими в «коробке» со стеклами вместо стен, а наша одежда и ключ от комнаты валялись на полу за дверью… Не спрашивайте меня, как мы выбрались из «стеклянного плена», скажу одно — нас никто не «застукал».

Кстати, с подругой мы через пару недель расстались.

Лейла, 29 лет, менеджер по маркетингу, Ливерпуль

Наш служебный роман начался, когда я начинала свою карьеру помощником менеджера. Вместе мы проработали два года до того момента, когда случился наш первый поцелуй. Откровенно говоря, все произошло под влиянием алкоголя. Но, видимо, мы оба давно этого хотели и ни о чем не жалели. Ситуацию осложняло лишь то, что он был моим начальником (собственно, тем самым менеджером, помощником которого я и была).

Слухов и домыслов было бы не избежать. Поэтому я решила не предавать отношения огласке и, откровенно говоря, вела себя как стерва. Мы несколько недель даже не общались на темы, которые не касались работы.

Не знаю, чем бы все закончилось (вернее, не закончилось), но однажды он задержался после работы, а я предложила его подвезти. Мы проговорили возле его дома несколько часов… Через семь месяцев он сделал мне предложение.