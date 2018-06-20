Ещё
Мексиканские страсти: бесстыжая парочка занялась сексом прямо в самолете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мексиканские страсти: бесстыжая парочка занялась сексом прямо в самолете 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Пассажиры самолета, летевшего в Мексику, стали свидетелями страстной любовной сцены некой парочки прямо на борту лайнера. Сидевшие впереди пассажиры сняли на видео бесстыжих молодых людей, которые совершали телодвижения, очень уж напоминающие половой акт. Развратники не постеснялись предаться утехам на глазах заполненного самолета, но при этом не стали снимать с себя никакую одежду. Судя по всему, парочка рассчитывала остаться незамеченной, поскольку в «хвосте» самолета было пусто.
Пикантное видео набрало уже более 3 миллионов просмотров и, традиционно, тысячи возмущенных комментариев. Многие поинтересовались, куда в этот момент смотрели бортпроводники. Кто-то обвинил парочку в невоспитанности и антиобщественном поведении. Более спокойные комментаторы поздравили влюбленных с исполнением популярной сексуальной фантазии.
Ранее Пятый канал рассказывал, как бесстыжие любовники шокировали публичным сексом прохожих в центре Монако.
Пятый канал: последние новости
Неопытная школьница-экскортница не получила миллион из-за вялого секса «Вот Гуфу повезло!» — Кети Топурия в мини-бикини сразила поклонников Сваха Роза Сябитова раскрыла секреты секса в зрелом возрасте
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы занялись любовью прямо у банкомата»4
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Что день рождения говорит о сексуальной жизни4
Чем грозит замужество с «пополамщиком»
Клюкина выложила пикантные фото из бани27
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение