Мексиканские страсти: бесстыжая парочка занялась сексом прямо в самолете

Пассажиры самолета, летевшего в Мексику, стали свидетелями страстной любовной сцены некой парочки прямо на борту лайнера. Сидевшие впереди пассажиры сняли на видео бесстыжих молодых людей, которые совершали телодвижения, очень уж напоминающие половой акт. Развратники не постеснялись предаться утехам на глазах заполненного самолета, но при этом не стали снимать с себя никакую одежду. Судя по всему, парочка рассчитывала остаться незамеченной, поскольку в «хвосте» самолета было пусто.

Пикантное видео набрало уже более 3 миллионов просмотров и, традиционно, тысячи возмущенных комментариев. Многие поинтересовались, куда в этот момент смотрели бортпроводники. Кто-то обвинил парочку в невоспитанности и антиобщественном поведении. Более спокойные комментаторы поздравили влюбленных с исполнением популярной сексуальной фантазии.

Ранее Пятый канал рассказывал, как бесстыжие любовники шокировали публичным сексом прохожих в центре Монако.