«Вот Гуфу повезло!» — Кети Топурия в мини-бикини сразила поклонников

Певица Кети Топурия порадовала поклонникам новым откровенным снимком. На этом раз девушка снялась в крошечном бикини возле бассейна на курорте, где она сейчас отдыхает с рэпером Гуфом

Поклонники солистки «А-Студио» не смогли сдержать эмоций от пикантного снимка и засыпали певицу комплиментами.

— Идеальная! Просто секс!

— Фигурка просто блеск. А голос шедевральный. В общем, не девушка, а мечта.

— Вот Гуфу повезло! — заключили в сети.

Топурия и Гуф долгое время скрывали свой роман. Однако вчера решились положить сплетням конец и рассекретили отношения. Кети выложила в сеть совместные фото с репером, сопроводив его смайликом в форме сердца.