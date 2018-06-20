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«Вот Гуфу повезло!» — Кети Топурия в мини-бикини сразила поклонников
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«Вот Гуфу повезло!» — Кети Топурия в мини-бикини сразила поклонников 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Певица Кети Топурия порадовала поклонникам новым откровенным снимком. На этом раз девушка снялась в крошечном бикини возле бассейна на курорте, где она сейчас отдыхает с рэпером Гуфом.
Поклонники солистки «А-Студио» не смогли сдержать эмоций от пикантного снимка и засыпали певицу комплиментами.
— Идеальная! Просто секс!
— Фигурка просто блеск. А голос шедевральный. В общем, не девушка, а мечта.
— Вот Гуфу повезло! — заключили в сети.
Топурия и Гуф долгое время скрывали свой роман. Однако вчера решились положить сплетням конец и рассекретили отношения. Кети выложила в сеть совместные фото с репером, сопроводив его смайликом в форме сердца.
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