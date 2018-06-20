Как найти идеальную пару по знаку зодиака

Овен

Идеальные отношения для вас — это баланс между стабильностью и приключениями. Найти его помогут Весы: именно с представителем этого знака Зодиака вы сможете создать прочный и очень гармоничный союз. Ну а если вас больше интересует безбашенный секс, то ищите встреч со Скорпионом или Рыбами.

Телец

Вы привлекаете сильных и самостоятельных личностей, коих немало среди Овнов. Ваш союз наверняка окажется надежным: жалеть о сделанном не придется. Что касается секса, то Рыбы и Рак — ваш выбор: они знают, как сделать так, чтобы вы ощутили себя на седьмом небе.

Близнецы

Вы не всегда знаете, что конкретно вам нужно. Помочь разобраться в ваших желаниях поможет Стрелец. А заодно покажет вам, что такое настоящее приключение и научит радоваться жизни каждый день. В постели вы отлично поладите с Козерогами и Раками. Кажется, они что-то знают о ваших тайных сексуальных фантазиях!

Рак

Вам нужен партнер, на которого можно положиться в любой ситуации. Встречайте, Козерог: уверенный в себе и надежный как скала. Не упускайте шанс вступить с ним в серьезные и длительные отношения. Ну а отчаянно флиртовать можно с Водолеями и Скорпионами: они помогут вас раскрыть сексуальность.

Лев

Вам нужен партнер, с которым можно обмениваться знаниями: в отношениях вам постоянно необходимо чему-то учиться. Но и сами учить вы любите — этого у Львов не отнять. Обуздать ваш пыл может нежный Водолей. Да и познаний по самым разным вопросам у него хватает. Идеальный сексуальный партнер для вас — это Рыбы: они в курсе, как подкинуть в костер вашей страсти щепотку своей мистики.

Дева

Вас привлекают вещи, суть которых вы не можете объяснить. Найти разгадки поможет Скорпион: сексуальный, заводной и страстный. При это с ним вполне можно строить серьезные отношения: вы способны усмирить его пыл. Завести вас способна энергия Овна, но на «долго и счастливо» в таком союзе рассчитывать не сильно приходится. Скорее, это будет «ярко и так, чтобы запомнилось».

Весы

А вот у вас с Овном могут сложиться очень даже стабильные отношения: он будет помогать вам сохранять равновесие. Кроме того, ваши взгляды на прекрасное совпадают, поэтому вам всегда найдется, о чем поговорить. Что касается секса, то присмотритесь к знакомым Тельцам: в постели вы будете понимать друг друга с полувзгляда.

Скорпион

Вы сильная личность, и вам нужен сильный партнер. Овен — прекрасный вариант. Вы легко найдете общий язык, и вам никогда не будет скучно в компании друг друга. Завести вас могут Близнецы: вам понравится их легкая натура и готовность к смелым экспериментам.

Стрелец

Вы так и фонтанируете идеями и смелыми планами. Разделить вашу страсть смогут Водолеи. Они же оценят вашу страсть к путешествиям и легкость, с которой вы можете сорваться с места. В общем, отличный союз. Сексуально вас заводят Раки: в постели именно они помогут вам избавиться от ненужных мыслей.

Козерог

Рак — ваш бро. Он принесет в вашу жизни те эмоции, которых вам, главному астрологическому контрол-фрику, порой так не хватает. Идеальный любовник для вас — Лев: ждите накал страстей и искры из глаз (в хорошем смысле).

Водолей

Разгадать вашу таинственную натуру и понять, какая вы на самом деле, сможет Лев. Он не будет посягать на вашу независимость, а ваше общее желание помогать людям только укрепит ваш союз. Если говорить о сексе, то ваш идеальный партнер — Дева: в постели вы на одной волне. За ее пределами — не всегда.

Рыбы

Вам нужен Лев: надежный, страстный и честный. С ним вам можно хоть в дорогой ресторан, хоть в разведку. Лучший любовник для Рыб — это Рыбы. Никто лучше не понимает, чего вы хотите, зато он точно поймет — и еще как!