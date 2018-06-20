Ещё
Источник: аргентинские фанаты, занявшиеся групповым сексом с китаянкой, оказались армянами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: аргентинские фанаты, занявшиеся групповым сексом с китаянкой, оказались армянами 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фанаты, занявшиеся групповым сексом с китаянкой Ван Нин, оказались не аргентинцами, а армянами, утверждает Life. Ранее в СМИ появилась информация, что китаянка, приехавшая в Россию на чемпионат мира-2018, познакомилась с двумя аргентинскими болельщиками. Троица отправилась в номер отеля «Авеню», где занялась групповым сексом. Отмечается, что все прошло по взаимному согласию, но Ван Нин не понравилось, что один из любовников снимал процесс на видео.
Выходя из отеля, она попросила удалить видео и попрощалась с новыми знакомыми. Однако, вернувшись в свой номер, она испугалась, что ее просьбу могут проигнорировать. Девушка вызвала полицейских, попросила их найти фаната и проверить, удалил ли он видео с телефона.
Одним из «аргентинцев» оказался уроженец Пятигорска, предположительно, с армянскими корнями. Он пояснил, что не понял просьбу китаянки из-за незнания языка и добавил, что девушка «осталась довольна и дала 30 долларов на коньяк».
Как попасть на чемпионат мира по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
Смолов подарил Лопыревой свою майку? Фото У Серхио Рамоса родился третий сын Фанат с криками "Россия - чемпион" схватил иностранную журналистку за грудь в прямом эфире
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы занялись любовью прямо у банкомата»4
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Что день рождения говорит о сексуальной жизни4
Чем грозит замужество с «пополамщиком»
Клюкина выложила пикантные фото из бани27
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение