Алисия Сильверстоун наслаждается свободой

Вслед за Мелиссой Микс новообретенной свободой наслаждается и Алисия Сильверстоун . В феврале 41-летняя актриса и ее муж Кристофер Джареки неожиданно объявили, что разводятся после 20 лет отношений. «Они все еще глубоко любят и уважают друг друга и остаются очень близкими друзьями, но при этом приняли обоюдное решение разойтись», — заявил представитель пары. Похоже, расставание действительно было обоюдным и полюбовным, потому что слез Алисия не льет — напротив, когда в интервью журналу Redbook’s ее спросили, ходит ли она на свидания, актриса ответила: «Конечно!»

«Мне доставляет огромное удовольствие просто флиртовать и общаться, — поделилась Алисия. — Если честно, я нахожу очаровательным сам процесс встреч с разными интересными людьми. Я не знаю, что или кто ждет меня дальше, и это так волнительно! Конечно, я немного отвыкла от всего этого, будучи семейным человеком… Но когда я чего-то не понимаю, то просто звоню своим девчонкам и спрашиваю, что, собственно, делать-то?»

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