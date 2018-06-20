Муж избил до полусмерти и угрожал ружьем: Ленина раскрыла подробности развода Долиной

Бывший муж певицы Ларисы Долиной музыкант Анатолий Миончинский серьезно болен, он почти не выходит из дома. Родные 72-летнего мужчины обратились в программу «Пусть говорят» Первого канала, чтобы передать весточку Ангелине — дочери Анатолия и Ларисы.

Нынешняя супруга Миончинского Галина пришла в студию, чтобы выступить от лица Анатолия. Она хочет, чтобы в душе пожилого мужчины наконец-то наступил мир. «Его самая главная боль — родная дочь Ангелина, (…) дочка, а сейчас еще прибавилась внучка. Сашеньке уже скоро семь лет, а дедушка ни разу, к сожалению, не видел», — посетовала женщина.

Жена музыканта отметила, что рассказы Долиной о, якобы, пьянстве Анатолия не соответствуют действительности. «Мы 15 лет живем вместе, я не буду лукавить, но раза три или четыре, может быть я видела Анатолия пьяным. Если кто-то из вас считает, что это алкоголизм, то я так не считаю», — заявила Галина.

Миончинский вспомнил, что певица сама тащила его под венец. Во время знакомства с артисткой Анатолий был в браке и переживал смерть своего первенца, поэтому сам не хотел уходить от жены. По словам Анатолия Лариса была непреклонна, а он не мог ей противостоять. «Одно переживание за потерянного сына, а потом еще развод. Я не хотел двойную такую… хорошему человеку», — вспоминает о своей первой супруге мужчина.

Пенсионер добавил, что с Долиной развелся легко. После расставания Лариса звонила ему всего дважды: просила забрать ребенка на время похорон отца, и уговаривала дать разрешение на определение дочери в зарубежное учебное заведение. «Она (Ангелина. — Прим.ред.) в Одессе, мама в Москве, папа в Ленинграде. Получилось, что одинокий ребенок растет, как сирота», — вспоминает детство наследницы музыкант. Анатолий надеется, что эту программу посмотрит Ангелина и поймет, что отец по-прежнему любит, помнит и ждет ее в гости.

Второй муж Долиной гитарист Виктор Митязов тоже заглянул на съемочную площадку. Мужчина захотел рассказать о том, как повлиял на становление Ларисы как популярной звезды. «Я постоянно думал о ней, чтобы ей было лучше, чтобы у нее получалось, чтобы рядом были хорошие люди, чтобы музыканты, были хорошие, танцоры», — пояснил гитарист. Мужчина отметил, что только после того, как он появился в жизни исполнительницы Долину заметили в Москве и ее карьера пошла в гору. По словам Виктора, он очень любил супругу и не хотел с ней расставаться, но звезда влюбилась в его коллегу Илью Спицина и настояла на разводе.

Подруга певицы светская львица Лена Ленина заявила присутствующим, что Митязов пытается казаться лучше, чем он есть на самом деле. «Вот только он, почему-то, не сказал, что он избил Ларису до полусмерти за два часа до того, как она собрала чемоданы и ушла, а то, что он держал заряженное ружье два часа у ее виска, он тоже никогда вам не говорил», — сообщила подруга Долиной ошарашенным гостям программы.

Эксперты скептически отнеслись к словам светской львицы, они попросили предоставить доказательства этим громким обвинениям. «Я точно знаю!» — несколько раз с вызовом повторила Ленина. «Я говорю правду и этот человек негодяй», — не унималась Елена, она отметила что у нее есть возможность подтвердить свои слова, но делать этого, почему-то, не стала.