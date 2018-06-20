5 мифов об отношениях между мужчиной и женщиной

Правда ли, что сложные, неоднозначные, запутанные отношения с самого начала — это проверка на прочность вашего желания быть вместе? И скрепляет ли брак рождение ребенка? Разбираемся вместе с колумнистом BeautyHack Ольгой Белоусовой.

Мы с вами начитали не меньше километра книг и статей о том, как должны складываться отношения в гармоничной паре. Информация об этом порой противоречива, но, несмотря ни на что, мы старательно утрамбовали ее в свою систему мировоззрения. Только не складывается что-то, правда? Недопонимание и проблемы никуда не ушли. И чем дальше, тем сложнее. И, скорее всего, вы вообще уже потеряли нить желаемого.

Конечно, совсем нет гарантий, что даже после прочтения этой статьи ваша жизнь кардинально изменится. Но то, что развеются определенные мифы, — это факт.

Миф первый. Сложные, неоднозначные, запутанные отношения с самого начала — это проверка на прочность вашего желания быть вместе

Если вы хоть немного пытаетесь понять, что происходит в вашей жизни, то заметите закономерность: динамика и конструктив есть там, где все естественно и не требует каких-либо сверхусилий для достижения результата. Вы можете заниматься пилатесом, изучением субатомных частиц и сочинением хоку хоть одновременно, но если все это максимально естественно для вас и в этом направлении вас поддерживает пространство, то со стороны это будет выглядеть максимально просто.

То же самое и в отношениях. Вы можете взаимодействовать даже со сложным, глубоким и травмированным человеком абсолютно налегке. Почему так бывает? Потому что ваши травмы совпадают. Вы же помните, что мы все родом из детства. Поэтому ориентируйтесь не на особенности другого, а на свои чувства относительно него. И если начинается какая-то невероятная круговерть и бессмыслица эмоций, определитесь: идете ли вы в этот опыт, зачем и на сколько (о 10 ключиках к счастью читайте здесь). Никто не может запретить вам сделать выбор. Но если вы уже блуждали в этих чащобах, то ориентируйтесь на простоту и легкость, естественность и красоту происходящего.

Миф второй. «После того, как я сделаю то, что хочет партнер, он заметит это и сделает то, что хочу я»

С этим убеждением сталкивался каждый из нас. Иногда это работало, иногда нет. Но в целом, если вы хотите, чтобы ваши отношения развивались, то пора осознать важный факт: вам никто, даже самый близкий человек, ничего не должен. Выполнить желание партнера — это исключительно ваш выбор. И если между вами истинные чувства, а не рыночные отношения, то вам стоит поучиться говорить о своих ощущениях без оценки (бережно донося информацию) и перестать ожидать, что ваши старания будут кинематографично оценены. В конечном итоге, вы можете отвечать только за свои чувства и действия. И это единственное, на что вы можете повлиять. Так что позвольте вашему партнеру самому выбирать, как реагировать на ваши проявления любви.

Миф третий. «Я немножко постараюсь, и он изменится»

Тут прям три пункта, которые стоит зарубить себе на носу:

1. Сигналы о том, какой человек на самом деле, посылаются еще в начале отношений. Но ввиду коктейля чувств, мы этого попросту не замечаем. Так что не стоит говорить, что ваш партнер стал совершенно другим, спустя какое-то время. Он с самого начала транслировал себя, просто вы этого не видели.

2. Такой взгляд — это позиция жертвы. И когда ваши ресурсы подойдут к концу, вы возьмете с партнера втридорога за свой «невероятный» вклад в формирование его личности. И вроде как перейдете в состояние силы. Это из разряда: «Я тебе все! А ты мне что?» Но вас никто не просил никого менять. И точно стоит задуматься о том, готовы ли вы принимать своего любимого таким, какой он есть.

3. Люди не меняются. Они просто начинают или перестают притворяться. И путь, который выберет ваш партнер, это ни разу не сфера вашего влияния. Вы можете быть рядом, поддерживать, быть честным и создавать условия безопасных отношений — вот это настоящий вклад любящего человека в копилку вашего союза. Все остальное — игрища власти и знаменитого ЧСВ (чувства собственного достоинства).

Миф четвертый. Появление ребенка скрепляет брак

Появление ребенка вообще многое меняет, но было бы здорово не перекладывать ответственность за крепость отношений на малыша. Он родился, ни сном, ни духом, что мама с папой на него возлагают ожидания по заполнению пустоты между ними. Избавьте его от этой участи, пожалуйста. То, что в вашей семье появился кто-то третий, — это чудесно. Но это в кругу недопонимания в ваших отношениях, в общем-то, ничего не меняет. Вы стали родителями, факт. Вам поможет это двигаться дальше, возможно. А обозначить границы отношений «муж-жена» либо примешать к ним ребенка — это уже ваш выбор.

Миф пятый. «Мы с тобою навсегда»

Сейчас «навсегда» быть возможно, но очень сложно. Слишком быстрый мир, слишком много информации, продолжительность жизни увеличивается. Интенсивность и насыщенность внутренних трансформаций на 24 часа в сотни раз превышает те же показатели еще 50 лет назад. Сейчас сложно идти рука об руку продолжительное время просто потому, что кто-то успевает, а кто-то нет. Это может показаться грустным, но все эти моменты очень «прокачивают» наше личностное развитие, поэтому наступает время, когда становятся абсолютно реальными истинно мудрые и любящие союзы, где партнеры слышат и понимают друг друга, где они уважают рост и искренне стремятся к собственному развитию также (почему так важно уметь отпускать я писала здесь). Так что у нас у вех есть шанс на такое соединение душ.

Ну что ж, мифы развеяны, а мы с вами идем в жизнь, чтобы попробовать сделать то, что мы еще не делали.