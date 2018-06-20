Юлия Барановская рассказала, как развод с Андреем Аршавиным изменил ее жизнь

@baranovskaya_tvЮлия Барановская рассказала, как развод с Андреем Аршавиным изменил ее жизньЮлия Барановская (32) из тех женщин, что после развода смогли не только не опустить руки, но и сделать завидную карьеру. После расставания с отцом трех своих детей Андреем Аршавиным Барановская очень быстро заставила говорить о себе многих. Юлия начала вести шоу на Первом канале, а затем написала книгу «Все к лучшему». Изначально многодетная мама говорила, что не будет рассказывать о семейной жизни с Аршавиным, мол в ее биографии достаточно других интересных фатов. Однако первая книга во многом посвящена именно личной жизни. До сих пор многие поклонники интересуются подробностями расставания пары и спрашивают у Юлии, не жалеет ли она об уходе футболиста из семьи.

@baranovskaya_tv Теперь Барановская выпустила своего рода продолжение книги «Все к лучшему — проверено мной!», где она вновь откровенно рассказала о своей жизни. По словам Барановской, на собственном примере она хочет доказать женщинам, что после развода все только начинается и не стоит бояться ставить перед собой высокие цели. Фолловеры считают, что телеведущая и есть та самая независимая женщина, с которой стоит брать пример: «Восхищаюсь Вами, Юля. Очень хочу прочитать Вашу книгу», «Юля, вы супер когда вы все успеваете, еще и книгу написали!», «Прочитала вашу первую книгу на одном дыхании — честно, откровенно и по делу! Пишите еще!».

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