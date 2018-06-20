Какому мужчине нужна сильная женщина?

Подкаблучник….тряпка…бесхребетный….какими только эпитетами не награждают мужчин. И, как правило, эти слова употребляются в контексте разговоров о союзах так называемых «сильных» женщин и «слабых» мужчин.

Но давайте определим, что подразумевается под сильной женщиной? Богатая, красивая, независимая? Отнюдь. По мнению российского психолога Ильи Латыпова, сильный человек, это «человек, способный принимать решения, внедрять их в жизнь и нести ответственность за результаты». Другими словами, в этом плане сильная женщина ничем не отличается от сильного мужчины.

Противоположностью является психологически слабый мужчина. Как считает австралийский психолог Аойфе МакЛафлин, из университета Джеймса Кука , слабый мужчина это психологически незрелый, ведомый, не желающий отстаивать свое мнение, менее опытный и менее деятельный мужчина. Таких мужчин психологи еще называют инфантильными. Но какому мужчине может не просто понравиться, а стать необходимой в жизни психологически сильная женщина?

Маменькин сынок

Да, вот так все просто и банально. Сынуля жил с рождения не просто под чутким маминым руководством, а можно сказать под игом. Мать, она же прообраз будущей жены, принимала решения, говорила что поесть, что одеть и куда пойти. Точно как в анекдоте, когда мама из окна зовет ребенка: «сынок, иди домой! Мама я что, замерз? Нет, ты проголодался!»

Для взрослого маменькиного сынка, сильная женщина — единственно возможный спутник. Она не только примет за него решение, но и успешно его реализует. Об ответственности за результат, да и любой другой ответственности в этом случае говорить не приходится.

Сильной женщине такой муж подойдет, например, просто для статуса «замужем». Ну, а мужчине сильная женщина будет нужна в первую очередь как мамочка. Кстати, «эдипов комплекс», по мнению Зигмунда Фрейда, может зародиться у мальчика именно из-за гиперопеки матери.

Ботан

Далеко не самый плохой вариант для семьи. Со школьной скамьи глубоко погруженный в какую-либо науку, мальчик оказался действительно не приспособлен к жизни. Нет, это не лентяй, не избалованный любовью сынок. Это вполне разумный и достойный мужчина, который не представляет, зачем нужен перфоратор, но отлично понимает, что такое «рентгенотопографические исследования дислокационной структуры».

Такой мужчина просто физически не сможет без сильной во всех смыслах женщины. Она ему будет нужна скорее не как мать, а как помощник и руководитель одновременно. Говорить, ему, что он талантлив, и при этом тянуть на себе весь груз быта, а заодно принимать все решения в совместной жизни. Надоест ли это даме? Если она знает ради чего, всё затевалось (например, возможность путешествовать за счет его НИИ, или его высокие гонорары), то не надоест. Ведь как сказала Фаина Раневская : «Когда у попрыгуньи болят ноги, она прыгает сидя».

Исполнитель

Вероятно самый лучший вариант мужчины для сильной дамы. Такой муж (мужчина) действительно глубоко сомневается в правильности единолично принятых решений. Ему нужно регулярно советоваться и обсуждать их. Причем в этом случае, женщина ни в коем случае не должна дать повода усомниться в своей силе, мудрости и рассудительности.

Мужчина-исполнитель и сильная женщина — практически идеальная пара. Он — снимает с себя груз принятия решений и ответственности, а она — получает великолепного помощника (младшего партнера) и так сказать «рабочую лошадку». Цинично? Возможно. Но очень практично. И весьма долговечно.

Ловелас или мачо

Казалось бы, зачем такому мужчине, играющему с женщинами как с любимыми игрушками, сильна женщина? А вот нужна! Дело в том, что даже самая интересная игра может приесться. Стремясь к чему-то новому, искушенный женским послушанием и готовностью исполнить «любую его прихоть», мачо будет интересно заинтригован дамой, играющей по своим правилам. Она — не подчиняется, ломает стереотипы и рушит шаблоны, он — пытается ее раскусить, приручить и даже раззадорить. Что-то вроде азартной игры. Мачо доставляет удовольствие подчинить себе сильную женщину, а подчинить её невозможно, и это подливает масло в огонь и заводит обоих ещё больше. Такие отношения могут долго оставаться на стадии страстного флирта и подпитывать обоих партнеров нереальными дозами адреналина. Но только в том случае, если дама не перегнет однажды палку и не поведет себя как «мужчина в юбке».

Что на практике?

Так или иначе, но большинство всеми известных женщин, которых можно отнести к числу сильных, чаще всего или одиноки, имея большое количество поклонников, или регулярно выходили замуж и так же регулярно оттуда возвращались.

В качестве примеров: Хеди Ламарр (6 браков), Мадонна (6 мужчин, почти все младше ее), Мэрилин Монро (3 брака и 8 любовников), Алла Пугачева (5 браков). Оспаривать тот факт, что это сильные женщины не станем. Все они как минимум вошли в историю, а это уже о многом говорит. И то, что они, несомненно, привлекают сильный пол своей оригинальностью, силой и нравом — понять не сложно. Другой вопрос в том, какие именно нужны мужчины сильным женщинам? Возможно, ответ кроется в одной из цитат Шерон Стоун : «Мы сами стали теми парнями, за которых в юности хотели выйти замуж»….

Прочность союза

Поводя итог, можно сказать, что союз сильной женщины и слабого мужчины может быть вполне продуктивен. Но только в том случае, если женщина — действительно сильная. Сама решит, сама сделает, сама ответит. Кстати, статистика утверждает, что к 2025 году в США (а со временем и во многих других странах) именно женщины станут главными в своих семьях!

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