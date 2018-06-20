Экстрасенс: Свадьбы у Юлии Началовой не будет

37-летняя Юлия Началова развелась с футболистом Евгением Алдониным шесть лет назад. Певица воспитывает их 11-летнюю дочь Веру. Алдонин также принимает участие в воспитании ребенка. В личной жизни Началовой после развода был гражданский брак, который завершился несколько лет назад. Сейчас Юлия устроила личную жизнь и вновь счастлива. Ее избранника зовут Вячеслав, он правозащитник и ему 38 лет. Известно, что Юлия познакомила с Вячеславом дочь, и у Началовой с избранником «все серьезно».

Экстрасенс Фаина Кали для teleprogramma.pro проанализировала новые отношения Юлии Началовой: "Свадьбы не будет! В этой паре я не увидела любви, их отношения держаться на взаимовыгодных интересах. Брутальность Вячеслава манит Юлию, и именно это влечение управляет ее эмоциями. Для неё он подобен льву, которого ей удалось приручить. И в этом весь смысл этих отношений на данный момент. Тем временем мужчине очень комфортно в этих отношениях, и он с удовольствием поддаётся ласке. Вячеслав возлагает большие надежды на эти отношения в плане создания семьи… И все вроде бы хорошо… Но эту пару ждёт неожиданное потрясение и разрыв, причём в ближайшие 2-3 месяца. Причин много. Начну с того, что Юлия не может никак определится: ей хочется заниматься карьерой, воспитывать дочь или строить успешные отношения. При этом, на самом деле, узами брака она не спешит себя связывать. Вторая причина: могут вмешаться не до конца законченные отношения Вячеслава с другой женщиной. Юлия сама примет решение разорвать отношения".

Экстрасенс Фаина Кали.