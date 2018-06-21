Ещё
Мама Селены Гомес рассказала, какой муж нужен ее дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мама Селены Гомес рассказала, какой муж нужен ее дочери 

Попкорн News 35 минут назад
Фото: Попкорн News
Пока Джастин Бибер строит свою личную жизнь вдали от Селены Гомес, мама певицы радуется отваженному жениху и рассказывает, какой на самом деле парень нужен ее дочери. Всем известно, что Мэнди Корнетт, мама Гомес, была не в восторге от Бибера и его воссоединения с Селеной. Журналу People она перечислила параметры потенциального бойфренда дочери.
Мэнди заявила, что примет парня Селены только в том случае, если он ориентирован на семейную жизнь, а также будет ставить ее дочь на первое место всегда, даже если сам является публичным человеком с большой карьерой. «Он должен ставить ее выше славы и денег», — говорит Корнетт. Она также добавила, что парень должен обязательно обладать хорошим чувством юмора, но, видимо, в случае с Джастином ее этот пункт до конца не устраивал.
Мама звезды также прокомментировала недавний скандал со Стефано Габбаной, когда дизайнер назвал Селену уродливой. «Воспитанные люди не обращают внимания на слова, произнесенные с такой ненавистью. Нужно быть выше этого», — заявила она.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Жена Уилла Смита уверена, что они никогда не разведутся СМИ приписывают 43-летнему Леонардо ДиКаприо помолвку с 20-летней подругой СМИ: Ирина Шейк беременна вторым ребенком от Брэдли Купера
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пуговку» раскритиковали за «развратные» фото35
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Кети Топурия хвастается наливной грудью28
Что день рождения говорит о сексуальной жизни20
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение