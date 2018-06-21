Мама Селены Гомес рассказала, какой муж нужен ее дочери

Пока Джастин Бибер строит свою личную жизнь вдали от Селены Гомес, мама певицы радуется отваженному жениху и рассказывает, какой на самом деле парень нужен ее дочери. Всем известно, что Мэнди Корнетт, мама Гомес, была не в восторге от Бибера и его воссоединения с Селеной. Журналу People она перечислила параметры потенциального бойфренда дочери.

Мэнди заявила, что примет парня Селены только в том случае, если он ориентирован на семейную жизнь, а также будет ставить ее дочь на первое место всегда, даже если сам является публичным человеком с большой карьерой. «Он должен ставить ее выше славы и денег», — говорит Корнетт. Она также добавила, что парень должен обязательно обладать хорошим чувством юмора, но, видимо, в случае с Джастином ее этот пункт до конца не устраивал.

Мама звезды также прокомментировала недавний скандал со Стефано Габбаной, когда дизайнер назвал Селену уродливой. «Воспитанные люди не обращают внимания на слова, произнесенные с такой ненавистью. Нужно быть выше этого», — заявила она.

попкорнnews