Вместо слов: в ответ на слухи о разводе Вера Брежнева опубликовала романтическое фото с Константином Меладзе

Вот уже несколько недель в Сети поклонники Веры Брежневой обсуждают возможный разлад в ее семье с Константином Меладзе. Поводом для таких мыслей стал отпуск певицы в Италии. С курорта Вера активно делилась фото с дочками и подругами. А вот супруга Константина на этих снимках нет. На вопросы о том, где же муж и что случилось в звездной семье, Брежнева предпочитала не отвечать. Вместо этого артистка опубликовала совместное фото с мужем, тем самым без слов дав понять, что в их отношениях с супругом все хорошо.

Стоит отметить, что Вера и Константин стараются не афишировать свою личную жизнь. Даже свою свадьбу они тайно провели в Италии в кругу близких друзей.

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Фото:Instagram