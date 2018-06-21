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Вместо слов: в ответ на слухи о разводе Вера Брежнева опубликовала романтическое фото с Константином Меладзе
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Вместо слов: в ответ на слухи о разводе Вера Брежнева опубликовала романтическое фото с Константином Меладзе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Вера Брежнева опровергла слухи о расставании с 55-летним Константином Меладзе.
Вот уже несколько недель в Сети поклонники Веры Брежневой обсуждают возможный разлад в ее семье с Константином Меладзе. Поводом для таких мыслей стал отпуск певицы в Италии. С курорта Вера активно делилась фото с дочками и подругами. А вот супруга Константина на этих снимках нет. На вопросы о том, где же муж и что случилось в звездной семье, Брежнева предпочитала не отвечать. Вместо этого артистка опубликовала совместное фото с мужем, тем самым без слов дав понять, что в их отношениях с супругом все хорошо.
Стоит отметить, что Вера и Константин стараются не афишировать свою личную жизнь. Даже свою свадьбу они тайно провели в Италии в кругу близких друзей.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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