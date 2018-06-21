Свадебную церемонию Пэрис Хилтон покажут по телевизору в прямом эфире

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл — не единственное громкое свадебное торжество 2018 года: в ноябре замуж впервые отправится Пэрис Хилтон , и, конечно, свою свадьбу светская львица, бывшая реалити-звезда и бизнес-леди отпразднует с размахом. Оценить масштабы празднества смогут, похоже, все желающие — по слухам, Пэрис собирается продать права на трансляцию свадьбы по телевизору в прямом эфире и сейчас выбирает самого подходящего кандидата.

В комментарии E! News Пэрис подтвердила, что ее свадьба действительно интересует многие телеканалы: «Мы получаем множество звонков и самых разных предложений от разных телесетей», отметила она, умолчав, впрочем, о том, кому в итоге достанется честь осветить свадьбу в телеэфире.

Также Хилтон поделилась парочкой новых подробностей о грядущей свадебной церемонии. По словам звезды, ее свадебное платье будет очень «элегантным», а церемония — не такой уж большой, потому что Пэрис собирается как следует поработать над тем, чтобы сократить список гостей. «Это будет очень сложно, потому что у меня друзья по всему миру. Выбор будет сложным, но необходимым — потому что иначе на моей свадьбе будет миллион человек, не меньше!»

попкорнnews