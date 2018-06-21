Ещё
Свадебную церемонию Пэрис Хилтон покажут по телевизору в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свадебную церемонию Пэрис Хилтон покажут по телевизору в прямом эфире 

Попкорн News 21 минуту назад
Фото: Попкорн News
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл — не единственное громкое свадебное торжество 2018 года: в ноябре замуж впервые отправится Пэрис Хилтон, и, конечно, свою свадьбу светская львица, бывшая реалити-звезда и бизнес-леди отпразднует с размахом. Оценить масштабы празднества смогут, похоже, все желающие — по слухам, Пэрис собирается продать права на трансляцию свадьбы по телевизору в прямом эфире и сейчас выбирает самого подходящего кандидата.
В комментарии E! News Пэрис подтвердила, что ее свадьба действительно интересует многие телеканалы: «Мы получаем множество звонков и самых разных предложений от разных телесетей», отметила она, умолчав, впрочем, о том, кому в итоге достанется честь осветить свадьбу в телеэфире.
Также Хилтон поделилась парочкой новых подробностей о грядущей свадебной церемонии. По словам звезды, ее свадебное платье будет очень «элегантным», а церемония — не такой уж большой, потому что Пэрис собирается как следует поработать над тем, чтобы сократить список гостей. «Это будет очень сложно, потому что у меня друзья по всему миру. Выбор будет сложным, но необходимым — потому что иначе на моей свадьбе будет миллион человек, не меньше!»
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Мама Селены Гомес рассказала, какой муж нужен ее дочери СМИ приписывают 43-летнему Леонардо ДиКаприо помолвку с 20-летней подругой Жена Уилла Смита уверена, что они никогда не разведутся
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пуговку» раскритиковали за «развратные» фото35
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Кети Топурия хвастается наливной грудью28
Что день рождения говорит о сексуальной жизни20
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение