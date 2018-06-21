Нумеролог — об отношениях Тимати с Шишковой и Решетовой: «Сексуальность Насти лучше раскрыта от природы»

Бывают такие отношения, которые оставляют однозначный след в нашей жизни, они трудные и запоминающиеся — именно так можно охарактеризовать давно распавшийся союз Тимура и Алены.

Поклонники и сегодня с уверенностью заявляют, что рэпер по-прежнему неравнодушен к бывшей возлюбленной. Само собой, Тимур тепло относится к женщине, подарившей ему главную радость в жизни — дочь Алису. Но все же кажется, что здесь скрывается гораздо большее. Несмотря на то что артист уже давно в отношениях с прекрасной Анастасией Решетовой , и, кажется, у пары все очень серьезно, мы решили сравнить его чувства к обеим девушкам, в очередной раз обратившись за помощью к нумерологу Ольге Перцевой.

У Алены и Тимура было много сложностей. И история эта не может закончиться просто так, и вот почему:

Алена превосходит его энергетически (сектор «энергия» 2222 пуст). Это говорит о том, что чувства, которые он испытал к ней, оставили очень яркий след в его жизни. Она давала ему толчок к развитию, именно с ней он почувствовал настоящую эйфорию, с ней он принимал самые трудные решения просто и легко, достаточно было только ее присутствия. У Тимура была и есть энергетическая зависимость от Алены. И конечно, за этим всем стояло болезненное расставание. У Алены и Тимура было совершенно полярное отношение к сексу. Сначала они это не осознавали, потому что она влекла его своей энергией, он ее своей заботой, которую она любит, потому что капризна (интерес пуст + долг 8). Тимур хотел близости чаще, Алена же испытывала к нему холод, ей было куда интереснее провести время с ребенком вместо близости с мужем, а для него это оскорбление.

Алена из тех женщин, кто подсознательно конкурирует с мужчиной. Если ссора, то на одинаковом уровне, никогда не промолчит, всегда ответит. В целом в паре с Аленой Тимур не получал того уважения, которое хотел. Проблема в разной силе характера: у него 1, у нее 1111. Для нее он никогда не был альфа-самцом, и это как раз та самая причина, по которой вернуться к ней для него сложно, хотя отпустить свои чувства он до сих пор, определенно, не может — есть энергетическая зависимость.

В отношениях с Настей все гармоничнее и проще. Ее сексуальность лучше раскрыта от природы, и дело тут не в откровенных нарядах, а в том, что она довольна жизнью, наслаждается каждым моментом, это есть и у Тимура, и тут они совпали идеально. Настя также имеет превосходящий энергетический запас (22 пуст), что позволяет ему любить ее. Кстати, имея в матрице 888, он способен любить в своей жизни много раз, и это чувство будет одинаково сильным, в отличие от Алены, для которой полюбить — большая проблема, потому что у нее слишком высокие требования при выборе партнера. К тому же, имея код «2222 энергия + плотское 0», кроме своего ребенка, такие женщины редко кого-то любят.

Общее восприятие в паре — один из ключевых факторов успешности отношений. Хотя бы потому, что люди будут говорить комплименты на одном языке, не ждать того, чего партнер не сможет дать. В паре с Аленой Тимур всегда недодавал ей благодарности (по ее мнению), где-то даже казался невежей. Таких острых углов нет в отношениях с Настей.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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