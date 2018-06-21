Ещё
«Радуйтесь, курицы!» — юная жена бросила Жидкова из-за ревности к Арнтгольц
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Радуйтесь, курицы!» — юная жена бросила Жидкова из-за ревности к Арнтгольц 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Очередная звездная пара распалась из-за настойчивого внимания СМИ и поклонников. Накануне возлюбленная звезды сериала «Грозовые ворота» опубликовала на своей странице пост-признание, где рассказала о причинах расставания. Об этом сообщает Дни.ру.
По словам 26-летней красавицы ее родители развелись, когда ей было 3 года. Она боялась ошибок родителей, но в итоге ее собственная семья распалась еще быстрее. Девушка призналась, что последней каплей была публикация Ивана Жидкова, где тот запечатлен с экс-супругой и дочерью. При этом актер намекнул, что вскоре будет жить рядом с ними.
— Я до последнего не хотела это анонсировать, но вчерашний Инстаграм Вани был для меня последней каплей! И я бы проглотила и сделала вид, что ничего не произошло, да налетели куры со своим «Иван и Татьяна такая красивая пара»! Что ж, радуйтесь курицы, — написала расстроенная девушка (орфография и пунктуация автора — ред.).
Вскоре после этого Лилию Соловьеву атаковали злопыхатели, которым больше нравилась Татьяна Арнтгольц в роли спутницы актера.
— Иван с Таней действительно были красивой парой! Да и мы были тоже ничего, чего уж греха таить. Я благодарна за маленького человека, который открыл во мне настоящую любовь и за лабрадора, о котором всегда мечтала. Уверена сохраним не менее тёплые отношения ради сына, ну а пока я пойду почитаю книги про прощение, любовь, благодарность и прочие штуки, которые не свойственны гормонозависимой женщине, — дерзко написала она напоследок (орфография и пунктуация автора — ред.).
Ранее Пятый канал рассказывал о причинах расставания Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным
Пятый канал: последние новости
Неопытная школьница-экскортница не получила миллион из-за вялого секса Мексиканские страсти: бесстыжая парочка занялась сексом прямо в самолете Дженнифер Лоуренс перестала скрывать своего нового бойфренда
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пуговку» раскритиковали за «развратные» фото51
Женские недостатки, от которых мужчины без ума5
Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться5
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
Звезды без макияжа: кто хуже
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение