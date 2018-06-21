«Радуйтесь, курицы!» — юная жена бросила Жидкова из-за ревности к Арнтгольц

Очередная звездная пара распалась из-за настойчивого внимания СМИ и поклонников. Накануне возлюбленная звезды сериала «Грозовые ворота» опубликовала на своей странице пост-признание, где рассказала о причинах расставания. Об этом сообщает Дни.ру.

По словам 26-летней красавицы ее родители развелись, когда ей было 3 года. Она боялась ошибок родителей, но в итоге ее собственная семья распалась еще быстрее. Девушка призналась, что последней каплей была публикация Ивана Жидкова , где тот запечатлен с экс-супругой и дочерью. При этом актер намекнул, что вскоре будет жить рядом с ними.

— Я до последнего не хотела это анонсировать, но вчерашний Инстаграм Вани был для меня последней каплей! И я бы проглотила и сделала вид, что ничего не произошло, да налетели куры со своим «Иван и Татьяна такая красивая пара»! Что ж, радуйтесь курицы, — написала расстроенная девушка (орфография и пунктуация автора — ред.).

Вскоре после этого Лилию Соловьеву атаковали злопыхатели, которым больше нравилась Татьяна Арнтгольц в роли спутницы актера.

— Иван с Таней действительно были красивой парой! Да и мы были тоже ничего, чего уж греха таить. Я благодарна за маленького человека, который открыл во мне настоящую любовь и за лабрадора, о котором всегда мечтала. Уверена сохраним не менее тёплые отношения ради сына, ну а пока я пойду почитаю книги про прощение, любовь, благодарность и прочие штуки, которые не свойственны гормонозависимой женщине, — дерзко написала она напоследок (орфография и пунктуация автора — ред.).