Красноярцы расхватали «красивые» даты для свадеб

Жители Красноярска забронировали «красивые» даты для свадеб. В этом году они выпали на 08.08.2018 и 18.08.2018. Об этом Sibnovosti.ru сообщила руководительница Дома торжеств Инна Ерошина.

«Ажиотаж на эти даты наблюдается во всех ЗАГСах страны. В этом году заявлений было очень много. 18.08.2018 мы распишем 34 пары. Это, конечно, выше нормы», — сказала Инна Ерошина.

Напомним, сейчас ЗАГСы принимают заявления за месяц до предполагаемой даты регистрации. Через портал госуслуг можно отправить заявку за 2 месяца до свадьбы.

«Красивые» даты всегда пользуются популярностью у желающих пожениться. Много пар хотят заключить брак 8 июля — в этот день Россия отмечает День семьи, любви и верности. Считается, что дата влияет на счастливый брак, поэтому пары стремятся выбрать благоприятные и запоминающиеся дни.