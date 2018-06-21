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Красноярцы расхватали «красивые» даты для свадеб
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Красноярцы расхватали «красивые» даты для свадеб 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Жители Красноярска забронировали «красивые» даты для свадеб. В этом году они выпали на 08.08.2018 и 18.08.2018. Об этом Sibnovosti.ru сообщила руководительница Дома торжеств Инна Ерошина.
«Ажиотаж на эти даты наблюдается во всех ЗАГСах страны. В этом году заявлений было очень много. 18.08.2018 мы распишем 34 пары. Это, конечно, выше нормы», — сказала Инна Ерошина.
Напомним, сейчас ЗАГСы принимают заявления за месяц до предполагаемой даты регистрации. Через портал госуслуг можно отправить заявку за 2 месяца до свадьбы.
«Красивые» даты всегда пользуются популярностью у желающих пожениться. Много пар хотят заключить брак 8 июля — в этот день Россия отмечает День семьи, любви и верности. Считается, что дата влияет на счастливый брак, поэтому пары стремятся выбрать благоприятные и запоминающиеся дни.
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