Анна Семенович объяснила, почему до сих пор не вышла замуж

Анна Семенович всегда тщательно скрывает личную жизнь и никогда не показывает своих избранников, а поклонники с нетерпением ждут, когда Анна будет готова к созданию семьи. Артистка же не торопится под венец.

Поклонники Семенович даже не знают, занято ли сердце певицы. В недавнем интервью Анна дала понять, что у нее есть возлюбленный, но связывать себя узами брака она не торопится, так как считает, что свадьба и штамп в паспорте ничего не решают.

«Я до сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака», — поделилась Анна.

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При этом еще в прошлом году в некоторых интервью Семенович признавалась, что вполне готова завести детей. Долгие годы Анна строила карьеру и не хотела отвлекаться на семью, но недавно все же начала задумываться о продолжении рода.