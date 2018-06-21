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Анна Семенович объяснила, почему до сих пор не вышла замуж
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Анна Семенович объяснила, почему до сих пор не вышла замуж 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Семенович всегда тщательно скрывает личную жизнь и никогда не показывает своих избранников, а поклонники с нетерпением ждут, когда Анна будет готова к созданию семьи. Артистка же не торопится под венец.
Поклонники Семенович даже не знают, занято ли сердце певицы. В недавнем интервью Анна дала понять, что у нее есть возлюбленный, но связывать себя узами брака она не торопится, так как считает, что свадьба и штамп в паспорте ничего не решают.
«Я до сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака», — поделилась Анна.
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При этом еще в прошлом году в некоторых интервью Семенович признавалась, что вполне готова завести детей. Долгие годы Анна строила карьеру и не хотела отвлекаться на семью, но недавно все же начала задумываться о продолжении рода.
«Когда появятся дети, я не знаю, что буду делать. Мне кажется, что женщина понимает всю суть материнства только после рождения ребенка. Можно прочитать кучу литературы, послушать рассказы подружек. Но опыт — он только твой, индивидуальный», — рассказала Анна для «СтарХита».
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