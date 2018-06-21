Безудержное веселье на свадьбе Анны Семенович

Анна Семенович дала откровенное интервью. Одна из самых сексапильных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе поделилась планами насчет своей свадьбы.

Журналисты регулярно интересуются у Анны Семенович, когда же она выйдет замуж. 1 марта певице исполнилось уже 38 лет, однако до сих пор она ни разу не состояла в официальном браке. Сама артистка уверяет, что она не спешит под венец. «До сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака», — заявила Семенович.

Более того, по словам артистки, чтобы она захотела сочетаться браком, ее избранник должен быть немым. «Со мной — как на допросе в кино: каждое слово может быть использовано против вас.», — объяснила певица.

Тем не менее, Семенович уже знает, какие три вещи обязательно будут присутствовать на ее свадьбе. Это «фантастическая еда, вкусные напитки, безудержное веселье». Однако Анна не знает, что будет делать, когда на свет появятся дети. «Мне кажется, что женщина понимает всю суть материнства только после рождения ребенка. Можно прочитать кучу литературы, послушать рассказы подружек. Но опыт — он только твой, индивидуальный», — заключила артистка.

Разумеется, зашла речь и об аппетитной груди Анны. Та призналась: «На самом деле моя грудь -кормилица. К ней уже 15 лет приковано такое пристальное внимание, что еще неясно, кто из нас популярнее — я или она». При этом Семенович не скрывает, что на ее внушительные формы очень сложно найти подходящее нижнее белье. Анна заявила, что носит исключительно сексуальное. «Именно оно, красивое, во многом задает женское настроение. Да и никогда не знаешь, как закончится вечер», — кокетливо отметила Семенович.