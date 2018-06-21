Секс вместо еды и отказ от свадьбы: Анна Семенович раскрыла подробности своего режима и личной жизни

38-летняя Анна Семенович дала блиц-интервью, в котором неожиданно призналась, чем заменяет еду, когда ее очень хочется ночью, и почему не собирается замуж.

В недавнем интервью певица Анна Семенович дала понять, что у нее есть бойфренд, но связывать себя узами брака она не торопится, так как считает, что свадьба и штамп в паспорте ничего не решают.

«Я до сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака», — поделилась Анна в интервью журналу StarHit

Кроме того, красотка шутя раскрыла секрет своей постройневшей фигуры. Оказалось, что когда Анне хочется есть по ночам, она… будит возлюбленного, и они занимаются сексом. «Правда, после голод еще больше. Приходится вновь заниматься сексом до утра и дожидаться завтрака», — заявила Семенович.

Фото: Instagram