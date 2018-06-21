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Секс вместо еды и отказ от свадьбы: Анна Семенович раскрыла подробности своего режима и личной жизни
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Секс вместо еды и отказ от свадьбы: Анна Семенович раскрыла подробности своего режима и личной жизни 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
38-летняя Анна Семенович дала блиц-интервью, в котором неожиданно призналась, чем заменяет еду, когда ее очень хочется ночью, и почему не собирается замуж.
В недавнем интервью певица Анна Семенович дала понять, что у нее есть бойфренд, но связывать себя узами брака она не торопится, так как считает, что свадьба и штамп в паспорте ничего не решают.
«Я до сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака», — поделилась Анна в интервью журналу StarHit.
Кроме того, красотка шутя раскрыла секрет своей постройневшей фигуры. Оказалось, что когда Анне хочется есть по ночам, она… будит возлюбленного, и они занимаются сексом. «Правда, после голод еще больше. Приходится вновь заниматься сексом до утра и дожидаться завтрака», — заявила Семенович.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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