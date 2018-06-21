Свадьбы не будет! 6 правдивых историй о разорванной помолвке

Ревность

Его безудержная ревность испортила все, что только можно было. Такое ощущение, что в день, когда я сказала ему «да», я согласилась стать его частной собственностью. Человека как будто подменили: он стал утраивать мне сцены, контролировать, куда и с кем я хожу, даже переписку мою пытался прочитать… Парадокс заключается в том, что всего этого не было, когда мы просто встречались, а не собирались пожениться. Иногда я думаю, что эта помолвка все испортила: лучше бы мне никогда не намекать ему, что я хочу за него замуж. Адель , 27.

Измена

Мой бойфренд, кажется, расслабился, когда я согласилась стать его женой. Решил, что меня он уже добился — пора взяться за кого-нибудь еще. Ну и взялся, закрутив роман с коллегой. Я обо всем узнала и вернула ему кольцо. Спасибо, что это случилось до того, как в моем паспорте оказался штамп. Больше — никогда. Маша, 30.

Домострой

Мы встречались 2 года, все было красиво и мило. Вместе жили, в основном, по выходным. Но после того, как я согласилась стать его женой, он предложил съехаться. Я переехала к нему, и очень скоро об этом пожалела. Он перестал видеть во мне женщину, зато отчетливо разглядел домработницу, которая должна стирать, убирать и гладить ему рубашки. При этом сам он ничего по дому делать не хотел. В таком ритме я продержалась 2 недели, после чего забрала назад свое согласие и вернулась к маме. Лера, 26.

Его друг

Я разорвала помолвку со своим молодым человеком из-за того, что на вечеринке познакомилась с его лучшим другом и поняла, что пропала. Так сильно я не влюблялась никогда! Мне показалось нечестным выходить замуж за одного мужчину и все время представлять рядом с собой другого. Чувства мои, впрочем, остались безответными, а нового кольца на пальце до сих пор не засияло, хотя прошло уже 3 года. Возможно, мне просто прилетело в карму: говорят, так бывает. Наташа, 33.

Это все Мой вам совет: если вы решили жениться — женитесь! Не откладывайте свадьбу на «через два года». Мы, кажется, ждали так долго, что в один день синхронно поняли, что больше не хотим быть вместе. Разумеется, у нас уже были наряды, ресторан, приглашения, чемодан потраченных на все это денег… В общем, играть свадьбу мы не стали. А ведь в тот день, когда он сделал мне предложение, я чувствовала себя на седьмом небе от счастья… Ирина, 28.

Его мама

За те недолгих 3 месяца, которые мы были помолвлены, она успела вынести мозг ему, мне, моим родителям и даже моему боссу (звонила на работу узнать, а правда ли меня отправляют в командировку). Какое счастье, что официально эта демоническая женщина так и не стала моей свекровью! Лида, 25.