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Аргентинцы, устроившие групповой секс с фанаткой в России, оказались армянами
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Аргентинцы, устроившие групповой секс с фанаткой в России, оказались армянами 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Китая, приехавшая в Москву на матчи чемпионата мира по футболу, оказалась в неловкой ситуации. Двое мужчин склонили ее к групповому сексу и сняли все на видео, пишет Life. Пострадавшая обратилась в полицию с требованием разыскать мужчин, чтобы те удалили ролик.
По словам одного из мужчин, он просто не понял просьбу китаянки удалить видеоматериалы. При этом, как он утверждает, девушка осталась довольна и даже дала денег на коньяк.
Кстати, мужчины выдали себя за аргентинцев. По данным издания, они вообще разговаривали по-армянски. Один из них оказался уроженцем Пятигорска. Он согласился сотрудничать с правоохранителями.
«ФедералПресс» напоминает: ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок воздержаться от интимных связей с иностранцами, приехавшими в Россию на чемпионат мира по футболу. Она заявила, что подобное это может привести к рождению детей в неполных семьях.
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