Аргентинцы, устроившие групповой секс с фанаткой в России, оказались армянами

Жительница Китая, приехавшая в Москву на матчи чемпионата мира по футболу, оказалась в неловкой ситуации. Двое мужчин склонили ее к групповому сексу и сняли все на видео, пишет Life. Пострадавшая обратилась в полицию с требованием разыскать мужчин, чтобы те удалили ролик.

По словам одного из мужчин, он просто не понял просьбу китаянки удалить видеоматериалы. При этом, как он утверждает, девушка осталась довольна и даже дала денег на коньяк.

Кстати, мужчины выдали себя за аргентинцев. По данным издания, они вообще разговаривали по-армянски. Один из них оказался уроженцем Пятигорска. Он согласился сотрудничать с правоохранителями.