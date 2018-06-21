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Джастин Бибер носит Хейли Болдуин на руках: фото
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Джастин Бибер носит Хейли Болдуин на руках: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Джастин Бибер и Хейли Болдуин продолжают демонстрировать на публике свои чувства. Пару дней назад влюбленных заметили за поцелуями на набережной в Бруклине, а вчера в сеть утекли новые фотографии пары. В кадре Джастин держит Хейли на руках.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Ранее певец и модель отдыхали в Майями. Влюбленные не отходили друг от друга и выглядели счастливыми.
Хейли всегда нравился Джастин и она хотела быть с ним. Она счастлива наконец стать его девушкой и надеется, что этот роман перерастет в нечто серьезное и долговечное, — прокомментировал источник.
Напомним, что ранее Джастин Бибер встречался с Селеной Гомес, а потом был замечен в компании Баскин Чемпион. Поклонники артиста надеются, что Джастин наконец нашел свое счастье.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
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Женский форум
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