Джастин Бибер носит Хейли Болдуин на руках: фото

Джастин Бибер и Хейли Болдуин продолжают демонстрировать на публике свои чувства. Пару дней назад влюбленных заметили за поцелуями на набережной в Бруклине, а вчера в сеть утекли новые фотографии пары. В кадре Джастин держит Хейли на руках.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Ранее певец и модель отдыхали в Майями. Влюбленные не отходили друг от друга и выглядели счастливыми.

Хейли всегда нравился Джастин и она хотела быть с ним. Она счастлива наконец стать его девушкой и надеется, что этот роман перерастет в нечто серьезное и долговечное, — прокомментировал источник.

Напомним, что ранее Джастин Бибер встречался с Селеной Гомес, а потом был замечен в компании Баскин Чемпион. Поклонники артиста надеются, что Джастин наконец нашел свое счастье.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин