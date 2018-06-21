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Подсчитаны средние траты мужчин на помолвочные кольца
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Подсчитаны траты мужчин на помолвочные кольца 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Lenta.ru
Британское издание The Sun рассказало, сколько на самом деле тратят мужчины на помолвочное кольцо перед тем, как сделать предложение своей девушке.
Существует негласное правило, что стоимость кольца должна быть равна двум-трем месячным зарплатам. В Великобритании это примерно 5,5 тысяч фунтов (455 тысяч рублей).
Однако согласно исследованию, проведенному ресурсом Hipper, мужчины отдают за помолочнее кольцо в пять раз меньше — всего 0,57 зарплаты, что равно тысяче фунтов (83 тысячи рублей) и 12 дням работы.
Также выяснилось, что в некоторых районах Соединенного королевства молодые люди оказались более щедрыми. В Белфасте за украшение готовы отдать 1,5 тысячи фунтов (125 тысяч рублей), а в Лондоне — 1,3 тысячи фунтов (108 тысяч рублей).
По мнению представителей Hipper, при выборе помолвочного кольца не стоит обращать внимание на «правило трех зарплат», придуманное в 1970-х годах. «Помолвочные кольца, как и обручальные, — дело личное. Никто не должен диктовать вам, какова должна быть цена», — замечают они.
В мае собирающихся пожениться фуд-блогеров высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо. Джен Фаномрат из Нью-Йорка поделилась фотографией с женихом Лео Саманамудом в Instagram с подписью: «Девять лет спустя я сказала "да" своему лучшему другу!». Многие подписчики поздравили пару, оставляя наилучшие пожелания в комментариях. Однако нашлись и те, кто высказал свое недовольство размером подаренного Саманамудом кольца, называя его самым крошечным на свете.
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Женский форум
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