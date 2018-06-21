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Появилась новая версия развода Шнурова и Матильды
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Появилась новая версия развода Шнурова и Матильды 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Instagram
Певец Сергей Шнуров разводится из-за измены жены. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник, близкий к музыканту.
По его словам, в последнее время Матильда Шнурова начала много «тусоваться», больше пить и «погуливать», а за несколько месяцев до официального объявления о разводе артист застукал ее в отеле с другим мужчиной, их общим знакомым.
«Ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй», — заявила тогда Матильда Шнурову.
Источник издания отметил, что позже супруга «пришла в себя» и извинилась за слова и поступки, однако продолжила тусоваться, а измена оставила у Шнурова «осадок», при том что он и сам регулярно изменял.
«Но то, что позволено королю…» — отметил собеседник, не договорив.
В какой-то момент лидеру «Ленинграда» надоели ссоры с женой, которые не прекращались последние полгода, он предложил развод, а она согласилась. При этом собеседник отметил, что сейчас Матильда жалеет об этом, но Шнуров не откажется от намерения расстаться.
В конце мая Сергей Шнуров сообщил в соцсети Instagram, что он и его жена, которые состояли в браке с 2010 года, решили развестись.
Женский форум  Ещё 2 источника 
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