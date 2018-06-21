Появилась новая версия развода Шнурова и Матильды

По его словам, в последнее время Матильда Шнурова начала много «тусоваться», больше пить и «погуливать», а за несколько месяцев до официального объявления о разводе артист застукал ее в отеле с другим мужчиной, их общим знакомым.

«Ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй», — заявила тогда Матильда Шнурову.

Источник издания отметил, что позже супруга «пришла в себя» и извинилась за слова и поступки, однако продолжила тусоваться, а измена оставила у Шнурова «осадок», при том что он и сам регулярно изменял.

«Но то, что позволено королю…» — отметил собеседник, не договорив.

В какой-то момент лидеру «Ленинграда» надоели ссоры с женой, которые не прекращались последние полгода, он предложил развод, а она согласилась. При этом собеседник отметил, что сейчас Матильда жалеет об этом, но Шнуров не откажется от намерения расстаться.

В конце мая Сергей Шнуров сообщил в соцсети Instagram, что он и его жена, которые состояли в браке с 2010 года, решили развестись.