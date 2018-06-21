Виктория Короткова замечена на свидании с братом Тимати 

С тех пор как в сети появилось совместное фото Анастасии Решетовой, стоящей рядом с финалисткой шоу «Холостяк» Викторией Коротковой и братом Тимати, Артёмом, пошли слухи, что двое тайно встречаются. Сначала поклонников Виктории насторожила внезапная дружба с Решетовой. Девушки комментируют друг другу фотографии в социальных сетях. Например, недавно Анастасия написала Виктории «Добро пожаловать в клуб». Правда, что это значит, можно только догадываться. Но поклонники уверены, что это связано с романом Вики и Артёма. Позже их видели вместе у одной из московских кофеен. Они обнимались и мило беседовали. А вчера двое сами себя выдали. Почти одновременно выложили истории из сырного ресторана. И тут поклонникам уж точно все стало понятно, поэтому теперь возлюбленным нет смысла скрываться.